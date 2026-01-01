Zee Rajasthan
RPSC घोटालों पर बड़ा एक्शन! सीएम ने दिए कड़ी कार्रवाई के साफ निर्देश

Rajasthan News: मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को RPSC घोटालों की सामने आ रही परतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. सरकार ने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 01, 2026, 09:29 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 09:29 PM IST

CM Bhajan Lal Sharma On RPSC: आज मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में RPSC में हुए घोटालों की रोजाना उजागर हो रही परतों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए.

हमारी सरकार में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों व भ्रष्टाचार के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और न्यायसंगत शासन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से कार्यरत है.

खबर अपडेट की जा रही है...

