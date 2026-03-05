Zee Rajasthan
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे काठुवास, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी को दी भावुक श्रद्धांजलि

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काठुवास गांव पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की दिवंगत माताजी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

Mar 05, 2026, 10:29 PM IST

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को मांढण तहसील के काठुवास गांव पहुंचे. उन्होंने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की दिवंगत माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस शोक सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे. पूरे गांव में शोक का माहौल देखने को मिला और लोग बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए काठुवास गांव पहुंचे. उनके लिए गांव के पास अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था. यहां उतरने के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान जूली परिवार से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस कठिन समय में सभी को धैर्य और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और भगवान से परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की.

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, कोटपुतली-बहरोड़ जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई और जिला कलेक्टर कल्पना गोस्वामी सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए. अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग काठुवास पहुंचने लगे. ग्रामीणों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर जूली परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने दिवंगत माताजी को याद करते हुए उनके सरल स्वभाव और परिवार के प्रति समर्पण का उल्लेख किया.

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. गांव और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ यातायात और भीड़ प्रबंधन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना का माहौल बना रहा और लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

