CM का बड़ा दावा: गैस की कोई कमी नहीं! कांग्रेस ने किया पलटवार, बोले - जनता हो रही बेहाल

CM Bhajanlal Sharma On LPG Gas Shortage: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में रसोई गैस की कमी से साफ इनकार किया है. उद्यमियों के बीच आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया. सीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया.

खाड़ी क्षेत्र में चल रहे खाड़ी युद्ध के असर से गैस आपूर्ति प्रभावित होने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी तरह की कमी नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के पास घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

सीएम ने कांग्रेस के आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि यह समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह स्थिति देश ने खुद पैदा की है. उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि पहले सही कारणों की जानकारी जुटाएं, उसके बाद ही बयानबाजी करें.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है. उन्होंने बताया कि पहले गैस का स्टॉक पांच दिन का होता था, जो अब बढ़कर आठ दिन का हो गया है. उनके मुताबिक, कांग्रेस गैस की कमी का हवाला देकर देश को बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रही है.

सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. प्रदेश के कई इलाकों में धरना-प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने इसे जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना बताया. पार्टी का कहना है कि जमीनी हकीकत अलग है और सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही.

इस बीच, Hormuz Strait से गैस आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार की व्यवस्था अब तक संतुलित बनी हुई है. गैस एजेंसियों और वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सरकार का दावा है कि कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाकर आम लोगों तक गैस की आपूर्ति सुचारु रखी गई है.

बता दें कि गैस को लेकर सियासत तेज हो गई है. एक तरफ सरकार हालात को नियंत्रण में बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है.

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