सीएम भजनलाल शर्मा ने फिर भरी हुंकार, OMR फर्जीवाड़े के दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा

CM Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर ओएमआर शीट बदलकर फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है. सांगानेर में नव मतदाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई और ओएमआर फर्जीवाड़े में शामिल दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ओएमआर शीट बदलकर फर्जी तरीके से नौकरियां दी गईं और इस मामले में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी एसटीएफ की कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस सरकार कुंभकर्णी नींद में क्यों सोती रही.

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और यह सब आखिर किसके कहने पर हो रहा था. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनकी सरकार ने केस दर्ज किया, तब जाकर गिरफ्तारियां हुईं. उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां तक जाना होगा, सरकार वहां तक जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों के बच्चों के सपनों पर कुठाराघात करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं. भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के युवाओं के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ईश्वरवादी है और सभी के लिए न्याय के साथ काम करना ही प्राथमिकता है.

विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री के विपक्षी नेताओं के खिलाफ आक्रामक तेवरों से साफ है कि इस बार सत्तापक्ष भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री के लगातार बयानों से इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में अहम पदों पर रहे नेताओं तक जांच एजेंसियों की कार्रवाई पहुंच सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-