सड़क हादसों को लेकर भजनलाल सरकार का एक्शन मोड ऑन! बैठक में लिए ये 10 बड़े फैसले!

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में भजनलाल सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से लेकर ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों तक को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद आज प्रदेश की सड़कों पर इसका असर साफ दिखाई दिया.

लगातार हो रहे सड़क हादसों से चिंतित सीएम

लगातार सड़क हादसों से चिंतित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं. आज से ही इसका असर सड़कों पर दिखने लगा है. परिवहन, पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है. अगले पंद्रह दिन तक चलने वाले इस अभियान में सभी महकमें मिलकर दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में काम करेंगे.

उच्चस्तरीय बैठक ली गई

सीएम भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जिला कलेक्टरों को निर्देश

जो जिला कलेक्टर नियमित रूप से रोड सेफ्टी की बैठक नहीं लेंगे, उनसे जवाब-तलब किया जाएगा. भारी वाहन लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत की जाने वाली आंखों की जांच की रिपोर्ट गलत पाए जाने पर उसे जारी करने वाले संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

ओवरस्पीड और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरस्पीड के बार-बार चालान होने पर वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाए. साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को शीघ्र सुधारने और राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर अवैध कटों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए. उन्होंने जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर और जयपुर-भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नवीन आराम स्थलों के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश भी दिए.

अवैध ढाबों और पार्किंग पर चलेगा बुलडोजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध ढाबों और पार्किंग के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए इंटरसेप्टर वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी और सख्त निगरानी रखी जाएगी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सड़क दुर्घटनाओं में इमरजेंसी केयर व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

नो एंट्री जोन में भारी वाहन आए तो तुरंत होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे समस्त अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाया जाए. राजमार्गों पर ट्रक ले-बाई और स्लिप लाइन के संकेतक निश्चित स्थानों पर लगाए जाएं. तय स्थानों को छोड़कर वाहन रोकने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होगी. इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे.

अवैध कटों पर रेलिंग और गलत दिशा में आने वालों पर सख्त कार्रवाई

सीएम ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को अवैध कटों को बंद कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग को व्यस्ततम राज्य राजमार्गों के अवैध कटों पर रेलिंग लगाने के निर्देश मिले हैं. वहीं, परिवहन विभाग को गलत दिशा में चलने वाले वाहनों पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

दुर्घटना के तुरंत बाद मिलेगी इमरजेंसी सहायता

सीएम ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य के लिए इमरजेंसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए. उन्होंने 15 नवंबर से 15 फरवरी तक प्रदेश में ट्रक चालकों की आंखों की जांच करवाने के निर्देश दिए.

ओवरटाइम ड्राइविंग पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी

परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि ट्रक चालकों से ओवरटाइम ड्राइविंग करवाने पर संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाए और सख्त कार्रवाई हो. सीएम ने कहा कि सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण आवश्यक स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं और सड़कों किनारे पेड़-झाड़ियों की कटाई की जाए, ताकि हादसों को रोका जा सके.

जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगा नया ढांचा

अब नो एंट्री जोन में गलत समय पर भारी वाहन आने पर सख्त कार्रवाई होगी. जयपुर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि रात के समय ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कार्ययोजना जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए. यातायात पुलिस के बल को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

चलेगा जागरूक अभियान

परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से मिलकर समय-समय पर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे. संबंधित विभागों के कार्मिकों की कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा.

घायलों की मदद करने वालों को सम्मानित करेगी सरकार

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को सरकार सम्मानित करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पैदल यात्री मार्गों पर अवरोधकों और अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं. इन दिशा-निर्देशों से साफ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की सड़कों को देश की सबसे सुरक्षित सड़कों में बदलने की मुहिम में जुट गए हैं. जीवन अनमोल है, इसलिए मुख्यमंत्री की दुर्घटना मुक्त राजस्थान की इस मुहिम में हर प्रदेशवासी को सहभागी बनना चाहिए. आखिर सवाल जिंदगी का क्योंकि रफ्तार जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती.

