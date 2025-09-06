CM भजनलाल ने रोडवेज को दी 162 नई बसों की सौगात, कैंची धाम तक चलेंगी 2 लग्जरी बसें

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 162 नई बसें जुड़ी हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया. अमर जवान ज्योति से बसों का विधिवत पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस नई सौगात से प्रदेशवासियों को प्रदेशभर में विभिन्न रूटों पर नई बसें मिल सकेंगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अमर जवान ज्योति पर 162 नई बसों को हरी झंडी दिखाई. रोडवेज प्रशासन ने 300 नई बसों की खरीद की है. बजट घोषणा में 500 नई बसें खरीदने और 800 बसे अनुबंध पर लेने की घोषणा की गई थी. इन 500 बसों में से 300 बसों की खरीद वित्त वर्ष 2024-25 में की जा चुकी है, जबकि 200 बसों की खरीद वित्त वर्ष 2025-26 में की जाएगी.

इन 300 बसों में से अब तक रोडवेज प्रशासन को 172 बसें मिल चुकी हैं, जबकि 128 बसें मिलना बाकी है. 172 बसों में से 10 बसों का संचालन पिछले माह शुरू कर दिया गया था. इस तरह आज 162 बसों का संचालन शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर एक सुपरलग्जरी बस का विधिवत पूजन किया. इसके बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के साथ बस में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. इस दौरान रोडवेज चेयरमैन शुभ्रा सिंह और एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बसों की तकनीकी विशेषताओं और सुविधाओं के बारे में बताया.

रोडवेज की सुपर लग्जरी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए. महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन भी लगाए हुए. यात्री सीट आरामदायक, पुश बैक सिस्टम युक्त, बसों में प्रत्येक सीट पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है. बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, अनाउंसमेंट प्रणाली भी दी हुई है.

160 एक्सप्रेस बसों में प्रदूषण मानक युक्त बीएस-6, सीआरडीआई तकनीक, सटीक नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगी हुई. बसों का निर्माण बस बॉडी कोड AIS-52 के तहत किया गया. एक्सप्रेस बसों में भी पैनिक बटन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए.

हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि आने वाले दिनों में 200 बसों की खरीद सहित 800 और बसें ली जाएंगी. प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. अब इन बसों का अलग-अलग डिपो के लिए आवंटन कर दिया गया है.

160 एक्सप्रेस बसों का आवंटन किया गया. वैशाली नगर डिपो को सर्वाधिक 40 बसें आवंटित की गई. विद्याधर नगर और शाहपुरा डिपो को 22-22 बसें आवंटित, दौसा और जयपुर डिपो को 20-20 बसें आवंटित की गई. अजमेर और अजयमेरु डिपो को 7-7 बसें आवंटित, कोटपूतली, हिंडौन, सवाईमाधोपुर, धौलपुर डिपो को 5-5 बसें आवंटित किए. भीलवाड़ा डिपो को 2 बसें आवंटित की गई.

12 सुपर लग्जरी बसों में से 7 बसें दिल्ली रूट पर चल रहीं. जयपुर-जोधपुर-उदयपुर रूट पर 3 बसें संचालित की जा रही. 2 बसें अब जयपुर से काठगोदाम (कैंची धाम) के लिए चलेंगी. रोडवेज की इन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों का संचालन आज से ही शुरू कर दिया जाएगा.

जल्द ही प्रदेशवासियों को विभिन्न रूटों पर रोडवेज की नई बसे मिल सकेंगी. समारोह में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित रोडवेज, परिवहन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे.