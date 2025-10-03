दीपावली से पहले CM भजनलाल का कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो गया है.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है.
अब राज्य सरकार के इस फैसले से कुल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो गया है. इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा होगा. यह निर्णय राज्य सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी, पेंशनर्स, पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों पर लागू होगा.
इससे राज्य में लगभग 12.40 लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे. सरकार ने घोषणा की है कि बढ़े हुए डीए का भुगतान नगद में किया जाएगा, जिससे त्योहार के मौसम में कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. उसी के अनुरूप अब राज्य सरकार ने भी यह कदम उठाया है. इस निर्णय से राज्य सरकार पर वार्षिक 1230 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इसे मंजूरी दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!