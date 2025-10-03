Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दीपावली से पहले CM भजनलाल का कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 03, 2025, 10:46 PM IST | Updated: Oct 03, 2025, 10:46 PM IST

Trending Photos

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी
7 Photos
jaipur news

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Rajasthani dhokla

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा
7 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो गांव जहां कोई भी नहीं पीता है शराब!
7 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो गांव जहां कोई भी नहीं पीता है शराब!

दीपावली से पहले CM भजनलाल का कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है.

अब राज्य सरकार के इस फैसले से कुल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो गया है. इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा होगा. यह निर्णय राज्य सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी, पेंशनर्स, पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों पर लागू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इससे राज्य में लगभग 12.40 लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे. सरकार ने घोषणा की है कि बढ़े हुए डीए का भुगतान नगद में किया जाएगा, जिससे त्योहार के मौसम में कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. उसी के अनुरूप अब राज्य सरकार ने भी यह कदम उठाया है. इस निर्णय से राज्य सरकार पर वार्षिक 1230 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इसे मंजूरी दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news