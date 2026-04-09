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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी इवेंट के लिए होटल-प्राइवेट हॉल पर लगी रोक

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने खर्च घटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी कार्यक्रम होटल या निजी हॉल में नहीं होंगे. जरूरत पड़ने पर ही मुख्य सचिव की कमेटी से मंजूरी मिलेगी. सभी आयोजन अब सरकारी भवनों में ही किए जाएंगे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 09, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 04:03 PM IST

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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी इवेंट के लिए होटल-प्राइवेट हॉल पर लगी रोक

Rajasthan Government Decision: राजस्थान सरकार ने खर्चों पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब सरकारी कार्यक्रम जैसे समारोह, प्रदर्शनियां और सेमिनार निजी स्थानों पर आयोजित नहीं किए जाएंगे. यानी होटल या प्राइवेट हॉल में सरकारी इवेंट कराने पर रोक लगा दी गई है. सरकार का मानना है कि इस कदम से अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी.

सरकार ने इस फैसले को साफ तौर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं. अब किसी भी विभाग को प्राइवेट जगह पर कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति लेनी होगी. यह अनुमति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी से लेनी जरूरी होगी.

यदि किसी विशेष परिस्थिति में निजी स्थल पर कार्यक्रम करना बहुत जरूरी हो, तो पहले इस कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ेगी. बिना अनुमति के ऐसे आयोजन नहीं किए जा सकेंगे. यह कमेटी मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में काम करेगी और वही अंतिम फैसला लेगी. सरकार का कहना है कि इस कदम से सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा. साथ ही फिजूल खर्च पर भी रोक लगेगी. कई बार देखा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जिसे अब नियंत्रित किया जाएगा.

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इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अपने कार्यक्रम सरकारी भवनों और कॉन्फ्रेंस हॉल में ही आयोजित करें. सरकार ने पहले से ही कुछ स्थान तय कर रखे हैं, जहां इस तरह के कार्यक्रम आसानी से किए जा सकते हैं. इन स्थानों में जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे आयोजन में कोई दिक्कत नहीं होगी.

सरकारी कार्यक्रमों के लिए जिन जगहों को चुना गया है, उनमें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, एचसीएम रीपा और दुर्गापुर स्थित सियाम शामिल हैं. इन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है. इस फैसले को सरकार की बचत और संसाधनों के सही इस्तेमाल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में इससे सरकारी खर्चों में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही व्यवस्थाओं में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

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