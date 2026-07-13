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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

Rajasthan News: राजस्थान में 8वें वेतन आयोग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है. सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी. समिति केंद्र की सिफारिशों का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 13, 2026, 04:48 PM|Updated: Jul 13, 2026, 04:48 PM
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला
Image Credit: राजस्थान के कर्मचारियों को मिलेगा 8 पे कमीशन का तोहफाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Pay Commission: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के नए वेतनमान, पे-मैट्रिक्स और अन्य वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी. यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यही समिति राजस्थान के कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी.

राज्य में बनेगी उच्च स्तरीय समिति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि सरकार जल्द ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेगी. यह समिति केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तार से अध्ययन करेगी. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि राजस्थान के कर्मचारियों के लिए किस तरह का नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए, ताकि वेतन से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जा सके.

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कर्मचारियों की सैलरी पर होगा गहन अध्ययन
यह समिति सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कर्मचारियों की मौजूदा वेतन व्यवस्था, पदों के अनुसार वेतनमान और नई वित्तीय जरूरतों का भी पूरा आकलन करेगी. समिति यह भी तय करेगी कि राज्य के अलग-अलग विभागों और पदों के हिसाब से नया वेतन ढांचा किस तरह तैयार किया जाए, जिससे सभी कर्मचारियों को संतुलित और उचित लाभ मिल सके.

सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का होगा आकलन
समिति यह भी अध्ययन करेगी कि यदि राज्य में 8वां वेतनमान लागू किया जाता है तो सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस अतिरिक्त खर्च का प्रबंधन किस तरह किया जा सकता है, ताकि राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर ज्यादा दबाव न पड़े और कर्मचारियों को भी समय पर लाभ मिल सके.

केंद्र के 8वें वेतन आयोग पर टिकी निगाहें
केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है. आयोग में वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है. केंद्र सरकार ने आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. इसके बाद राजस्थान की उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर आगे फैसला लिया जाएगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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