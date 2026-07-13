/राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

Rajasthan Pay Commission: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के नए वेतनमान, पे-मैट्रिक्स और अन्य वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी. यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यही समिति राजस्थान के कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी.

राज्य में बनेगी उच्च स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि सरकार जल्द ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेगी. यह समिति केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तार से अध्ययन करेगी. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि राजस्थान के कर्मचारियों के लिए किस तरह का नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए, ताकि वेतन से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जा सके.

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कर्मचारियों की सैलरी पर होगा गहन अध्ययन

यह समिति सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कर्मचारियों की मौजूदा वेतन व्यवस्था, पदों के अनुसार वेतनमान और नई वित्तीय जरूरतों का भी पूरा आकलन करेगी. समिति यह भी तय करेगी कि राज्य के अलग-अलग विभागों और पदों के हिसाब से नया वेतन ढांचा किस तरह तैयार किया जाए, जिससे सभी कर्मचारियों को संतुलित और उचित लाभ मिल सके.

सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का होगा आकलन

समिति यह भी अध्ययन करेगी कि यदि राज्य में 8वां वेतनमान लागू किया जाता है तो सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस अतिरिक्त खर्च का प्रबंधन किस तरह किया जा सकता है, ताकि राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर ज्यादा दबाव न पड़े और कर्मचारियों को भी समय पर लाभ मिल सके.

केंद्र के 8वें वेतन आयोग पर टिकी निगाहें

केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है. आयोग में वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है. केंद्र सरकार ने आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. इसके बाद राजस्थान की उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर आगे फैसला लिया जाएगा.