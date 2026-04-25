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राज उन्नति बैठक में CM भजनलाल का कड़ा रुख, ₹23,890 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में देरी पर अफसरों को फटकार, दो सस्पेंड

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने 23,890 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्धता की सख्त हिदायत दी है. लापरवाही पर दो कार्मिक सस्पेंड किए गए. साथ ही, राजस्थान में नए एयरपोर्ट्स और रिंगरोड के निर्माण को लेकर डेडलाइन तय कर दी गई है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 25, 2026, 08:32 AM|Updated: Apr 25, 2026, 08:32 AM
राज उन्नति बैठक में CM भजनलाल का कड़ा रुख, ₹23,890 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में देरी पर अफसरों को फटकार, दो सस्पेंड
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CM Bhajanlal Sharma Raj Unnati Meeting: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के विकास को गति देने के लिए शुक्रवार को 'राज उन्नति' की चौथी समीक्षा बैठक ली.बैठक में मुख्यमंत्री का रुख काफी सख्त रहा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जनता के पैसे और समय की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लगभग 23,890 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि अब प्रोजेक्ट में देरी होने पर अफसरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी.

एयर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी है.बता दें कि भरतपुर-डीग, सीकर-झुन्झुनूं, आबूरोड़ और बांसवाड़ा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 'प्री-फिजिबिलिटी स्टडी' के निर्देश दिए गए हैं. बीकानेर नाल एयरपोर्ट, केंद्र के साथ समन्वय कर इसके विस्तार की निविदा प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा गया है.

राजस्थान मंडपम और रिंग रोड
राजस्थान मंडपम के लिए जयपुर के टोंक रोड पर 90 एकड़ में बनने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है.नॉर्दन रिंगरोड के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अक्टूबर 2026 तक कार्य शुरू करने और जनवरी 2028 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए.

जनसुनवाई में लापरवाही पर ऑन द स्पॉट एक्शन
मुख्यमंत्री ने 'सम्पर्क पोर्टल' पर शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की. वहीं डूंगरपुर में बीमा राशि भुगतान में देरी पर CDPO को तुरंत सस्पेंड कर दिया.साथ ही अजमेर में कृषि यंत्र सब्सिडी मामले में दोषी कार्मिक पर FIR और बालोतरा के एक प्रकरण में 16CCEA का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.सीएम ने साफ कहा-'अधिकारी नियमित जनसुनवाई करें, जनता को चक्कर कटवाना बंद करें.'

समाज के वंचित वर्गों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. इनके लिए आवास आवंटन की योजना को जिलावार प्राथमिकता पर लागू किया जाएगा.पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स को मिलने वाले ऋण की प्रक्रिया को सरल करने और लंबित आवेदनों को जीरो करने के निर्देश दिए.

पर्यटन विशेष
इसी बीच, हाड़ौती अंचल में पर्यटन की दृष्टि से गेपरनाथ मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. कोटा से 22 किमी दूर चंबल नदी के पास पहाड़ियों में स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर वर्षा ऋतु में अपनी चरम सुंदरता पर होता है. यहाँ चंबल की घाटी का सौंदर्य और कल-कल करते झरने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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