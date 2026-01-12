Zee Rajasthan
'युवा नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाली बनें', राज्य युवा महोत्सव में बोले CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News: राज्य युवा महोत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को नौकरी देने वाले बनने, खेल और शिक्षा में अवसर देने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार युवाओं के विश्वास पर खरा उतरेगी.

Published: Jan 12, 2026, 07:09 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 07:09 PM IST

'युवा नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाली बनें', राज्य युवा महोत्सव में बोले CM भजनलाल शर्मा

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राज्य युवा महोत्सव में शिरकत की और अपने संबोधन में युवाओं को रोजगार और अवसर देने पर जोर दिया. सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि युवा सिर्फ नौकरी लेने वाले न बनें, बल्कि नौकरी देने वाले भी बनें. उन्होंने बताया कि युवा खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है और सरकार ने इंटर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया का शानदार आयोजन किया. उनका कहना था कि संसाधनों की कमी के कारण कोई खिलाड़ी पीछे नहीं रहना चाहिए.

सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को राष्ट्र की नींव बताया और कहा कि सरकार ने एक साल का नौकरी कैलेंडर जारी किया है. उन्होंने यह भी कहा कि तय समय पर परीक्षाएं आयोजित करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक जो प्रयास किए गए हैं, वह सिर्फ शुरुआत हैं. सीएम ने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे नई भाषाएँ सीखें और राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाएं.

भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने कहा था कि इतनी नौकरी कैसे दी जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार ने डायरी और पेन हाथ में लेकर हर हिसाब लिखा. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं को धोखा दिया. उनकी सरकार ने अब तक 351 परीक्षाएं बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरी करायी हैं. सीएम ने भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार युवाओं के विश्वास पर खरा उतरेगी.

सीएम ने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी. उन्होंने यह जोड़ते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने इसे दिखाने का वादा किया था, आज वह इसे साकार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं को लगातार नए अवसर दिए हैं और अब तक किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ.

इससे पहले खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आज के कार्यक्रम में राजस्थान के भविष्य की ताकत मौजूद है. उन्होंने बताया कि देश के युवा तैयार किए जा रहे हैं और नवाचार के माध्यम से उन्हें अवसर दिए जा रहे हैं. राज्य में साढ़े सात हजार से अधिक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. राठौड़ ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उनके विचार राज्य और राष्ट्र को बदलने की शक्ति रखते हैं और जो आगे बढ़ता है, उसके सामने नई चुनौतियां आती हैं.

इस प्रकार राज्य युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने युवाओं को न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्हें अवसर और संसाधनों से लैस कर राजस्थान और देश के विकास में हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार किया.

