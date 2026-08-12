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Gen Z पर BJP की नजर, CM भेज रहे बर्थडे ग्रीटिंग, हर वर्ग को साधने की कर रहे कोशिश

Rajasthan News: भाजपा दिल्ली आंदोलन से Gen Z में उपजे आक्रोश के डेमेज कंट्रोल में जुट गई है.  CM भजनलाल शर्मा ने बड़ी पहल करते हुए सीधे Gen Z से जुड़ने के लिए नई पहल का आगाज किया है. इस पीढ़ी तक अपनी सीधी पहुंच बढ़ाने के लिए सीएम ने जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजने का सिलसिला शुरू किया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published:Aug 12, 2026, 05:57 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 05:57 PM IST
Gen Z पर BJP की नजर, CM भेज रहे बर्थडे ग्रीटिंग, हर वर्ग को साधने की कर रहे कोशिश
Image Credit: सीएम भजनलाल शर्मा Gen Z के 18वें जन्मदिन पर भेजेंगे ग्रीटिंग कार्ड.

CM Bhajanlal Sharma On Gen Z: राजस्थान में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं तक अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खास संदेश पहुंच रहा है. सरकार 18वें जन्मदिन पर युवाओं को उनके नाम से ग्रीटिंग भेज रही है. इसमें जन्मदिन की बधाई के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और लोकतंत्र में भागीदारी की अपील की जा रही है. सरकार की इस पहल को जेन-Z और नए वोटर्स से जुड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

जेन-Z को साधने की खास पहल
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद बीजेपी की ओर से युवाओं और खास तौर पर जेन-Z के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशें तेज हुई हैं. राजस्थान में भी भजनलाल सरकार युवाओं के बीच अपनी छवि को यूथ-फ्रेंडली बनाने पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को सीधे उनके घर पर मुख्यमंत्री का बधाई संदेश भेजा जा रहा है.

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फोन नहीं, घर पहुंचेगा सीएम का ग्रीटिंग
सरकार की यह पहल थोड़ी अलग है. युवाओं को बधाई देने के लिए फोन कॉल या सोशल मीडिया मैसेज का सहारा नहीं लिया जा रहा. उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से हार्ड कॉपी में ग्रीटिंग भेजा जा रहा है. यानी जन्मदिन से पहले ही उनके घर पर सीएम का संदेश पहुंच जाएगा.

नाम से भेजा जा रहा व्यक्तिगत संदेश
हर ग्रीटिंग मुख्यमंत्री के लेटरहेड पर तैयार किया जा रहा है. इसमें अशोक स्तंभ के साथ सीएम भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी है. सबसे खास बात यह है कि संदेश सामान्य नहीं है, बल्कि हर युवा के नाम से तैयार किया जा रहा है. इससे सरकार सीधे युवा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है.

इस तरह से नाम के साथ भेजा जाएगा ग्रीटिंग.

जन्मदिन की बधाई के साथ वोटर बनने की अपील
ग्रीटिंग में सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील भी कर रहे हैं. साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है. संदेश में मुख्यमंत्री ने भविष्य में युवाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा भी जताई है.

रोज करीब साढ़े चार हजार ग्रीटिंग पोस्ट
यह अभियान अगस्त से शुरू किया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जयपुर से रोज करीब 4,500 बधाई संदेश पोस्ट किए जा रहे हैं. कोशिश है कि हर युवा को उसका ग्रीटिंग 18वां जन्मदिन आने से पहले मिल जाए. इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले डेटा के आधार पर संदेश पहले से ही प्रिंट करवाकर भेजे जा रहे हैं.

नाम-पता ही नहीं, मोबाइल नंबर भी दर्ज
ग्रीटिंग पर युवा का नाम, पिता का नाम और पूरा डाक पता दर्ज किया जा रहा है. इसके साथ मोबाइल नंबर और वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी लिखा जा रहा है, ताकि संदेश सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचे. सरकार की इस पूरी कवायद का मकसद नए वोटर्स और जेन-Z के साथ सीधा कनेक्शन बनाना और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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