CMR में मनाया गया होली का पर्व, प्रदेशभर से आए लोगों ने दी शुभाकमनाएं

Holi At CMR Jaipur: राजधानी जयपुर में आज होली का रंग कुछ खास नजर आया. मुख्यमंत्री निवास पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. मौका था होली महोत्सव का, जहां खुद भजन लाल शर्मा आमजन के साथ होली खेलते नजर आए. माहौल ऐसा था जैसे पूरा प्रदेश एक ही आंगन में इकट्ठा हो गया हो.

मुख्यमंत्री निवास के बाहर से लेकर अंदर तक रंग और गुलाल की खुशबू फैली हुई थी. कोई अबीर लेकर आया था तो कोई गुलाल की थैली. हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री को होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे. जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर आए, लोगों ने तालियों और जयकारों से उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने भी आगे बढ़कर सभी को गुलाल लगाया और गले मिलकर होली की बधाई दी.

सबसे खास बात यह रही कि यहां हर वर्ग के लोग मौजूद थे. बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा-हर कोई मुख्यमंत्री के साथ रंगों का यह त्योहार मनाने आया था. कई लोग साफा और दुपट्टा लेकर पहुंचे. कुछ ने उन्हें पिचकारी भेंट की. हर कोई अपने अंदाज में 'हैप्पी होली' कह रहा था. मुख्यमंत्री ने भी सपत्नीक सभी का अभिनंदन किया और लोगों से आत्मीयता से मिले.

कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला. बृजनगर की भारतीय कला संस्थान की टीम ने होली के गीतों पर प्रस्तुति दी. वहीं फतेहपुर शेखावटी की गो वत्स फाग मंडली ने फाग गीत गाकर माहौल को और भी रंगीन बना दिया. ढोल और मंजीरों की थाप पर लोग झूमते नजर आए. पूरा परिसर 'होली रे रसिया' के गीतों से गूंज उठा.

मुख्यमंत्री की सादगी ने भी लोगों का दिल जीत लिया. वे बिना किसी औपचारिकता के आमजन के बीच पहुंचे और सबके साथ हंसी-मजाक करते दिखे. कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. बच्चों के साथ उन्होंने खास तौर पर समय बिताया, जिससे छोटे-छोटे चेहरे खुशी से खिल उठे.

आज मुख्यमंत्री निवास पर होली सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह एक मिलन समारोह जैसा बन गया. रंग, संगीत और खुशियों के बीच लोगों ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया. कुल मिलाकर, जयपुर में इस बार की होली यादगार बन गई, जहां मुख्यमंत्री और आमजन ने साथ मिलकर रंगों का त्योहार पूरे उत्साह और अपनत्व के साथ मनाया.

