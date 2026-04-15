Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: CM भजनलाल शर्मा ने छात्रों को दी करोड़ों की सौगात, अंबेडकर जयंती पर 200 ई-लाइब्रेरी और फ्री कोचिंग का तोहफा

Rajasthan News: CM भजनलाल शर्मा ने छात्रों को दी करोड़ों की सौगात, अंबेडकर जयंती पर 200 ई-लाइब्रेरी और फ्री कोचिंग का तोहफा

Rajasthan News: जयपुर में अंबेडकर जयंती पर CM भजनलाल शर्मा ने 200 ई-लाइब्रेरी और आवासीय कोचिंग केंद्र की घोषणा की. समारोह में ₹1,363 करोड़ की राशि डीबीटी से भेजी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलकर पिछड़ों को सशक्त बना रही है.

Edited byArti PatelReported byBabulal Dhayal
Published: Apr 15, 2026, 09:01 AM|Updated: Apr 15, 2026, 09:01 AM
Rajasthan News: CM भजनलाल शर्मा ने छात्रों को दी करोड़ों की सौगात, अंबेडकर जयंती पर 200 ई-लाइब्रेरी और फ्री कोचिंग का तोहफा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

CM Bhajanlal Sharma: राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी 'डबल इंजन' सरकार पिछड़ों, वंचितों और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पिछड़े, वंचित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाने एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. डबल इंजन सरकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र पर काम कर रही है. हमारी सरकार बाबा साहेब के सपनों को पूरा करते हुए समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त एवं सक्षम करने का कार्य कर रही है. उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र विकास में योगदान दें.

डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं

सीएम ने मंगलवार को जयपुर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब की शिक्षा और दृष्टिकोण हमारी डबल इंजन सरकार की कार्यप्रणाली की बुनियाद है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना एवं आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ हमारे पिछड़े और वंचित वर्गों को मिल रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी सौगातें
मुख्यमंत्री ने पेंशन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 1 हजार 363 करोड़ रुपये का राशि हस्तांतरित की. उन्होंने 10 छात्रावास भवनों का लोकार्पण, 17 भवनों का शिलान्यास करने के साथ ही जामडोली स्थित स्वयंसिद्धा परिसर में लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया. साथ ही, एआई आधारित ‘हैल्प डेस्क समाधान साथी‘ का शुभारंभ भी किया.
उन्होंने विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण एवं कन्यादान योजना के लाभार्थियों को राशि का वितरण किया. समारोह में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी स्थापित करने एवं अंबेडकर पीठ, मूंडला, जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केन्द्र की स्थापना की घोषणा भी की.

पिछड़े एवं वंचित वर्ग का हो रहा सर्वांगीण विकास
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में 28 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है. वहीं, शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 292 करोड़ रुपये व्यय कर 3 लाख 75 हजार विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई है. अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 534 करोड़ खर्च कर 3 लाख 21 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है. इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1 लाख 62 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में ढाई हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरित कर लाभान्वित किया गया है.

अंत्योदय की भावना के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन बना मिसाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की संवेदनशील सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में मिसाल कायम की है. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में हमारा राज्य देश भर में अग्रणी हैं. पीएम-जनमन योजना के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में हम पूरे देश में अव्वल हैं. हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपये कर दिया है. हमारी सरकार में पारदर्शिता के कारण सभी भर्ती परीक्षाएं समय से आयोजित हो रही हैं और इससे बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के युवाओं को लाभ भी मिल रहा है.

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बाबा साहेब डॉ.

भीमराव अंबेडकर के विजन को साकार कर रही है. सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आज पिछड़े वर्ग के उत्थान और सर्वांगीण विकास का आधार बन रही है.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन यात्रा पर आधारित दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. साथ ही, विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरणों का भी वितरण किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Garh Ganesh: राजस्थान का वो अनोखा मंदिर जहां बिना सूंड वाले बाल रूप में विराजते हैं गणपतिRajasthan News: कृषि यूरिया उद्योगों में खपाया तो जेल! किरोड़ीलाल का बड़ा एक्शन, फैक्ट्रियों पर छापेमारीराजस्थान का 400 साल पुराना वो किला,जिसे दुश्मन कभी जीत नहीं पाया!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Rajasthan politics
jaipur news
Rajasthan News
cm bhajanlal sharma

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

dungarpur news
2

परिसीमन से पहले सीटों की चर्चा पर सियासत, टीकाराम जूली ने BJP पर लगाए ये गंभीर आरोप

Rajasthan politics
3

संसद में ‘महिला आरक्षण’ पर महासंग्राम! देश की नजरें टिकीं, सरकार vs विपक्ष आमने-सामने

Rajasthan Politics News
4

Sikar News: 7 साल की भतीजी से चाचा ने किया था रेप, आरोपी को मिली सजा

sikar news
5

77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह, CM भजनलाल शर्मा ने पुलिस बल के शौर्य को किया नमन

Rajasthan Police Foundation Day