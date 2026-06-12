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राजस्थान के किसानों को बड़ा तोहफा! MSP पर गेहूं खरीद अब 19 जून तक

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद अवधि 19 जून 2026 तक बढ़ाई. एमएसपी 2585 + 150 बोनस मिलाकर 2735 रु/क्विंटल मिलेंगे. खरीद लक्ष्य 28.50 लाख मीट्रिक टन किया गया, अब तक 25.90 लाख टन खरीद हो चुकी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 12, 2026, 07:44 PM|Updated: Jun 12, 2026, 07:44 PM
राजस्थान के किसानों को बड़ा तोहफा! MSP पर गेहूं खरीद अब 19 जून तक
Image Credit: Rajasthan Wheat MSP

Wheat MSP: राजस्थान में किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 19 जून 2026 तक बेच सकेंगे. जिन किसानों का गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया था, उनके लिए यह फैसला काफी फायदेमंद माना जा रहा है.

सरकार ने साफ किया है कि यह कदम किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत गेहूं खरीद की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई है, ताकि कोई भी पंजीकृत किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रह जाए. अब किसान आराम से तय तारीख तक अपनी फसल मंडियों में समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं.

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इस बार सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है. पहले यह लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन था, जिसे बढ़ाकर अब 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. अब तक प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा किसानों से करीब 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है. यानी बड़ी मात्रा में खरीद का काम पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ किसानों की फसल बाकी है.

किसानों को इस बार MSP के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है. सरकार की तरफ से 2,585 रुपये प्रति क्विंटल MSP के अलावा 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है. इस तरह किसानों को कुल मिलाकर 2,735 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान मिल रहा है. इस फैसले से किसानों को अपनी मेहनत का बेहतर दाम मिल रहा है.

सरकार का दावा है कि राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां किसानों को गेहूं का सबसे अच्छा दाम मिल रहा है. यही वजह है कि इस फैसले को किसानों के लिए काफी राहत भरा माना जा रहा है. खरीद अवधि बढ़ने से अब किसानों को अपनी फसल बेचने का एक और मौका मिल गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा. इसी सोच के साथ राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है. सरकार का फोकस इस बात पर है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और खरीद प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए.

इसके साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि खरीद कार्य तय लक्ष्य के अनुसार समय पर पूरा किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीदे गए गेहूं के भंडारण की पूरी व्यवस्था सही तरीके से की जाए.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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