/गंगनहर के 100 साल पूरे! भजनलाल सरकार मनाएगी शताब्दी वर्ष, पूरे राजस्थान में जश्न की तैयारी

Gangnahar 100 Year Celebration: राजस्थान की जीवनरेखा कही जाने वाली गंगनहर को इस साल 100 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके को खास बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़े स्तर पर शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक लेकर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के निर्देश दिए.

बैठक में साफ किया गया कि यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसे पूरे साल एक अभियान की तरह चलाया जाएगा. सरकार की योजना है कि अगले एक साल तक बीकानेर संभाग में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि गंगनहर के इतिहास और इसके महत्व को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके. सरकार की तरफ से यह भी तय किया गया है कि हर महीने अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम होंगे. इनमें मंडियों, गांवों और किसानों के बीच जाकर गंगनहर के योगदान पर चर्चा की जाएगी. इसका मकसद यह है कि नई पीढ़ी को यह समझाया जा सके कि इस नहर ने कैसे रेगिस्तान की तस्वीर बदल दी और खेती को नई दिशा दी.

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इसके साथ ही अगले साल श्रीगंगानगर में एक बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन करने की भी तैयारी है. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे. इसे गंगनहर के 100 साल के सफर का मुख्य कार्यक्रम माना जा रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि गंगनहर सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं रही, बल्कि इसने पूरे पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदल दी. जिस इलाके में कभी पानी की भारी कमी थी, वहां आज खेती बड़े पैमाने पर होती है. गेहूं, सरसों, कपास जैसी फसलों के साथ-साथ अब बागवानी भी तेजी से बढ़ी है.

सरकार का मानना है कि इस शताब्दी वर्ष के जरिए न सिर्फ इतिहास को याद किया जाएगा, बल्कि आने वाले समय के लिए नई योजनाओं की दिशा भी तय होगी. खासकर किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत करने, नहरों के रखरखाव और पानी के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जाएगा. गंगनहर को लेकर यह आयोजन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह महाराजा गंगा सिंह के उस विजन को सामने लाता है, जिसमें उन्होंने रेगिस्तान में पानी लाकर हरियाली लाने का सपना देखा था. आज सौ साल बाद भी यह नहर राजस्थान के हजारों गांवों और लाखों किसानों की जिंदगी का आधार बनी हुई है.