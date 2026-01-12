भजनलाल सरकार का युवा धमाका! 1.46 लाख नौकरियां, लाखों इंटर्नशिप और स्टार्टअप्स को करोड़ों की सौगात

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को लेकर बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में युवाओं के साथ हुए अन्याय और उनके टूटे सपनों को भुलाया नहीं जा सकता. मौजूदा सरकार युवाओं के भरोसे पर खरी उतरेगी और हर भर्ती पारदर्शी व निष्पक्ष होगी. SMS स्टेडियम में आयोजित युवा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार, खेल और स्वरोजगार से जुड़ी कई अहम योजनाओं की शुरुआत और घोषणाएं कीं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने RPSC , जिसका कभी पूरे देश में नाम था, उसे बदनाम कर दिया गया. लेकिन अब हर परीक्षा निष्पक्ष होगी और हर भर्ती पूरी तरह पारदर्शी होगी. यह हमारी सरकार का युवाओं से वादा है.राजस्थान के युवाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ आपने हमारी सरकार बनाई है, उस भरोसे पर हम हमेशा खड़े उतरेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य सरकार 1 लाख 46 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है. साथ ही करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर भी दिया है. 658 स्टार्टअप्स को 22 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, जबकि साढ़े चार लाख से ज्यादा युवाओं को 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए दी गई. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने-चाहे वह शहर का हो या गांव का.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खेलों को नई दिशा देने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. हाल ही में यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया और अब राजस्थान ओलंपिक पोडियम टारगेट स्कीम शुरू की गई है. खिलाड़ियों को बीमा सुविधा और भूखंड आवंटन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. कार्यक्रम में एक लाख भर्तियों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया, जिससे युवाओं को यह जानकारी मिलेगी कि किस भर्ती का परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब होगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया जाएगा. प्रदेश की नई युवा नीति और रोजगार नीति का भी विमोचन किया गया.

मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत को हमारी आदतों का हिस्सा बना दिया है. उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान जैसे अभियानों से प्रदेश में नई फैक्ट्रियां आ रही हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. खासतौर पर स्टार्टअप्स को सरकार का मजबूत सहयोग मिल रहा है और युवा उद्यमी यूनिकॉर्न बन रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-