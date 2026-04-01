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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने AVM में बहुउद्देशीय सभागार का किया लोकार्पण

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदर्श विद्या मंदिर, राजापार्क में नए सभागार का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों में शिक्षा, संस्कार और देशभक्ति का बीज बोते हैं. सरकार युवाओं के सपनों और रोजगार पर प्रतिबद्ध है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 01, 2026, 06:47 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 06:47 PM IST

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने AVM में बहुउद्देशीय सभागार का किया लोकार्पण

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों में संस्कार के बीज बोते हैं. शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में विद्या दान देकर उन्हें मजबूत बनातें हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर संस्थान केवल एक विद्यालय नहीं, बल्कि समाज में निस्वार्थ सेवा, सहयोग और करुणा भी भावना का विस्तार कर रही है. बच्चों में शिक्षा के साथ यह विद्यालय नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों पर बल देता है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है. हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं.

आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय, राजापार्क में बहुउद्देशीय सभागार के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने नवीन सभागार के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षकों और भामाशाहों को बधाई देते हुए कहा कि यह सभागार उन हजारों सपनों की नींव पर खड़ा हुआ है, जो इस विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों और दानदाताओं ने मिलकर बुने हैं. उन्होंने इन ज्ञान केन्द्रों के विकास में सभी लोगों से अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश का सबसे बड़ा धन उसकी युवा पीढ़ी होती है. युवा शक्ति राष्ट्र की दशा और दिशा बदल सकती है. भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व को गढते हैं. विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं, तो उनके हर कदम में गुरु का आशीर्वाद होता है. वे युवाओं में शिक्षा के साथ ही संस्कार और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं. उन्होंने कहा कि जब एक शिक्षित युवा समाज में जाता है, तो वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य उज्जवल करता है.

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हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक जैसे प्रकरणों से युवाओं के सपने चूर-चूर हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. युवाओं को 4 लाख सरकारी क्षेत्र में एवं 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है. अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है.

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण एवं मूल्यों का विकास करते हैं. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का समग्र विकास होता है. विद्या भारती द्वारा शुरू किए गए आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ संस्कार भी विकसित करते हैं. उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा के अनुसार हम सभी को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभानी चाहिए.

CM ने फीता खोलकर सभागार का लोकार्पण किया तथा पट्टिका का अनावरण भी किया. उन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं तथा भवन निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया. इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक डॉ. रमेश अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम सहित आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारी, अध्यापक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

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