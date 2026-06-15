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CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, अब पट्टे-नामांतरण के अटके काम होंगे फटाफट

राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं. सांगानेर में आयोजित शिविर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये शिविर नागरिकों की समस्याओं का 'अंतिम पड़ाव' बन रहे हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 15, 2026, 07:28 PM|Updated: Jun 15, 2026, 07:28 PM
CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, अब पट्टे-नामांतरण के अटके काम होंगे फटाफट
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: सालों से अटके पट्टे, नामांतरण और लीज से जुड़े मामलों के समाधान के लिए शुरू किए गए शहरी सेवा शिविर अब आमजन के लिए राहत का बड़ा जरिया बनते जा रहे हैं. सरकार एक तरफ मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कर रही है.

वहीं दूसरी तरफ ब्याज माफी, शुल्क में छूट और लंबित प्रकरणों के समाधान जैसी विशेष रियायतें भी दे रही है. सांगानेर में आयोजित शिविर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि शहरी सेवा शिविर आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रहे हैं.

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शिविर में उपस्थित लोगों से सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संवाद

सरकारी दफ्तरों के चक्कर और वर्षों से लंबित फाइलों से परेशान शहरी नागरिकों के लिए राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविर राहत का बड़ा माध्यम बनकर उभरे हैं. सांगानेर में आयोजित शिविर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें आमजन की समस्याओं का 'अंतिम पड़ाव' बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान अवधि में प्राप्त सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और कोई भी मामला लंबित न रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों से संवाद कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और शिविर के संबंध में फीडबैक लिया.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया. उन्होंने नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, सड़कों की मरम्मत-पेचवर्क कार्य, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन सहित विभिन्न बुनियादी सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करना है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

मुख्य सचिव ने भी किया शिविर का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सहायता राशि के चेक वितरित किए. विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए. शिविर में लाभार्थी डुंडराज सोनी को एक साथ तीन लाभ मिले. मुख्यमंत्री ने पट्टा प्रदान करने के साथ-साथ वॉकिंग स्टीक और हियेरिंग ऐड भी प्रदान किया गया. शिविर में पहुंचे लाभार्थी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए और उन्होंने सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया. इस दौरान मुख्य सचिव ने भी शिविर का निरीक्षण किया.

वहीं, शिविर में आ रहीं शिकायतों के बाद समाधान को लेकर फीडबैक लिया. उन्होने इस दौरान शिकायतकर्ताओं से फोन कर समाधान होने का वेरिफाई किया. इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, कलक्टर संदेश नायक, आयुक्त नगर निगम ओम कसेरा भी मौजूद रहे.

विवादित मामलों के समाधान का अवसर

स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने कहा की इस बार शिविरों की सबसे बड़ी खासियत केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि मौके पर राहत देना है. स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में आने वाले नए और पुराने सभी मामलों का निस्तारण उसी दिन किया जाए. यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप से बताना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा की शिविरों में वर्षों से बकाया लीज राशि जमा कराने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज छूट, नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत और कई पुराने विवादित मामलों के समाधान का अवसर दिया जा रहा है.

शहरी सेवा शिविरों में कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों का भी आसान शुल्क में नियमन होगा. सरकार ने 31 दिसंबर 2021 से पहले बसी कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रीमियम, आंतरिक-बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी शुल्क 25 से 50 प्रतिशत तक छूट देने के साथ ले-आउट प्लान मंजूरी के नियम भी आसान कर दिए हैं. इनमें 100 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 50 प्रतिशत, 101 से 200 वर्गमीटर तक 40 प्रतिशत और 201 से 500 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

बुनियादी समस्याओं के समाधान पर विशेष फोकस

वहीं, कृषि भूमि पर विकसित ऐसी कॉलोनियां, जहां उस तारीख तक कम से कम 10 प्रतिशत मकान बन चुके हों और बिजली-पानी के पुराने बिल उपलब्ध हों, उनका 70:30 के अनुपात पर ले-आउट प्लान स्थानीय निकाय स्तर पर ही मंजूर किया जा सकेगा. आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि शिविरों में पट्टों के साथ बल्कि नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित दर्जनों सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. साथ ही सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालियों और सीवर लाइन जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान पर भी विशेष फोकस है.

बहरहाल, सरकार ने शहरी सेवा शिविरों को सिर्फ शिकायत निवारण मंच नहीं, बल्कि ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर’ बनाने की रणनीति अपनाई है. सबसे बड़ा आकर्षण वित्तीय रियायतें हैं, जिनसे हजारों लंबित लीज, पट्टा और नामांतरण प्रकरणों के निपटने की संभावना बढ़ गई है. सरकार का दावा है कि शहरी सेवा शिविरों के जरिए न केवल नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर के नजदीक मिल रही हैं, बल्कि वर्षों से लंबित मामलों का भी तेजी से समाधान हो रहा है. अब देखने वाली बात यह होगी कि अभियान समाप्त होने तक कितने लोगों को इन विशेष छूटों और त्वरित सेवाओं का लाभ मिल पाता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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