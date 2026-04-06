Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

CM के निर्देश का पेयजल सुविधाओं पर बड़ा असर, 3000 हैंडपंपों की जांच में निकले 290 खराब

Rajasthan News: राजस्थान में सीएम के निर्देश पर पेयजल व्यवस्था में बड़ा सुधार दिखा. 3000+ हैंडपंप जांचे, 290 खराब मिले जिन्हें तुरंत ठीक किया गया. गर्मी से राहत के लिए 266 करोड़ का प्लान मंजूर, हर जिले को 1 करोड़. सभी काम 30 अप्रैल तक पूरे करने के निर्देश.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 06, 2026, 04:47 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 04:47 PM IST

Trending Photos

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!
7 Photos
Rajasthan government project

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

CM के निर्देश का पेयजल सुविधाओं पर बड़ा असर, 3000 हैंडपंपों की जांच में निकले 290 खराब

CM Bhajanlal Sharma Order: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्थान में पेयजल सुविधाओं में असर देखा गया. प्रदेश में अचानक हुए निरीक्षण का पेयजल को लेकर ग्राउंड पर असर हुआ है. भीषण गर्मी में राहत के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है. वहीं हर जिले के लिए आकस्मिक कार्यों स्वीकृति मिल चुकी है.

290 हैंडपंप खराब मिले,तुरंत ठीक करवाया
सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद ग्राउंड जीरो तक उतरे अधिकारियों के निरीक्षण का बडा असर हुआ है. प्रदेशभर में सभी जिला कलेक्टर और इंजीनियर्स ने 3 हजार से ज्यादा हैंडपंपों की जांचे की, जिसमें से 290 हैंडपंप खराब मिले. पीएचईडी की ग्रामीण विंग ने बंद पड़े हैडपंपों को ठीक करवाया. प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, सभी जिला कलक्टर्स ने हैडपंपों की जांचे की थी. गांव-ढाणियों में हैंडपंप पेयजल का मुख्य स्रोत माना जाता है. इसलिए हैडपंपों को तुरंत ठीक करवाया. प्रदेशभर में हैंडपंपों के निरीक्षण के बाद जलदाय विभाग ने ये रिपोर्ट सीएमओ भेजी है.

211 करोड ग्रामीण,55 करोड शहरी के लिए स्वीकृत
राज्य सरकार ने भीषण गर्मियों के लिए कंटीजेंसी प्लान स्वीकृत किया है. सरकार ने 211 करोड ग्रामीण और 55 करोड शहरी इलाकों के लिए स्वीकृत किए. इस पर संबंधित अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता काम कर रहे है. इसके साथ ही जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने निर्देश दिए है कि वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. आकस्मिक कार्यों के लिए हर जिले के लिए सरकार ने 1 करोड की स्वीकृति दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

30 अप्रैल तक ग्रीष्मकालीन कार्य पूरा करना होगा
गर्मी के बढ़ते प्रभाव के साथ सतही जल स्रोतों में कमी और भूजल स्तर में गिरावट की संभावना है. इसलिए सभी स्वीकृत कार्यों को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि मई जून के महीने में भीषण गर्मी में कंटीजेंसी प्लान का भरपूर उपयोग हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news