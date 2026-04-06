CM के निर्देश का पेयजल सुविधाओं पर बड़ा असर, 3000 हैंडपंपों की जांच में निकले 290 खराब

CM Bhajanlal Sharma Order: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्थान में पेयजल सुविधाओं में असर देखा गया. प्रदेश में अचानक हुए निरीक्षण का पेयजल को लेकर ग्राउंड पर असर हुआ है. भीषण गर्मी में राहत के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है. वहीं हर जिले के लिए आकस्मिक कार्यों स्वीकृति मिल चुकी है.

290 हैंडपंप खराब मिले,तुरंत ठीक करवाया

सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद ग्राउंड जीरो तक उतरे अधिकारियों के निरीक्षण का बडा असर हुआ है. प्रदेशभर में सभी जिला कलेक्टर और इंजीनियर्स ने 3 हजार से ज्यादा हैंडपंपों की जांचे की, जिसमें से 290 हैंडपंप खराब मिले. पीएचईडी की ग्रामीण विंग ने बंद पड़े हैडपंपों को ठीक करवाया. प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, सभी जिला कलक्टर्स ने हैडपंपों की जांचे की थी. गांव-ढाणियों में हैंडपंप पेयजल का मुख्य स्रोत माना जाता है. इसलिए हैडपंपों को तुरंत ठीक करवाया. प्रदेशभर में हैंडपंपों के निरीक्षण के बाद जलदाय विभाग ने ये रिपोर्ट सीएमओ भेजी है.

211 करोड ग्रामीण,55 करोड शहरी के लिए स्वीकृत

राज्य सरकार ने भीषण गर्मियों के लिए कंटीजेंसी प्लान स्वीकृत किया है. सरकार ने 211 करोड ग्रामीण और 55 करोड शहरी इलाकों के लिए स्वीकृत किए. इस पर संबंधित अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता काम कर रहे है. इसके साथ ही जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने निर्देश दिए है कि वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. आकस्मिक कार्यों के लिए हर जिले के लिए सरकार ने 1 करोड की स्वीकृति दी है.

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30 अप्रैल तक ग्रीष्मकालीन कार्य पूरा करना होगा

गर्मी के बढ़ते प्रभाव के साथ सतही जल स्रोतों में कमी और भूजल स्तर में गिरावट की संभावना है. इसलिए सभी स्वीकृत कार्यों को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि मई जून के महीने में भीषण गर्मी में कंटीजेंसी प्लान का भरपूर उपयोग हो सके.

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