/पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश

CM Bhajanlal Sharma: बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने की घटना को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधन से बात कर हालात की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर दुख जताया. उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि PCL राजस्थान रिफाइनरी में आग लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जा सके. इस घटना के चलते प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों को सर्वोपरि रखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों के लिए उम्मीद की प्रतीक इस रिफाइनरी का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा और इसका भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों ही होगा.

पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है. इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और यह राज्य के आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. रिफाइनरी के शुरू होने से प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा और बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम होगी. इस प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी बड़े स्तर पर पैदा होने की उम्मीद है. स्थानीय युवाओं को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे. इसके अलावा आसपास के इलाकों में छोटे-छोटे उद्योग और व्यापार भी विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

सरकार का मानना है कि यह रिफाइनरी राजस्थान के विकास की नई पहचान बनेगी. आग की घटना के बावजूद प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा है और आगे ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और रिफाइनरी के दोबारा शुरू होने पर टिकी हुई है.