Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश

पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश

Rajasthan News: पचपदरा रिफाइनरी में आग की घटना को CM भजनलाल शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. हालात नियंत्रण में हैं, जांच के आदेश दिए गए. सुरक्षा कारणों से PM का दौरा टला. रिफाइनरी को प्रदेश के विकास, रोजगार और निवेश के लिए अहम माना जा रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 20, 2026, 10:05 PM|Updated: Apr 20, 2026, 10:05 PM
पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश
Image Credit:

CM Bhajanlal Sharma: बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने की घटना को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधन से बात कर हालात की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर दुख जताया. उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि PCL राजस्थान रिफाइनरी में आग लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जा सके. इस घटना के चलते प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों को सर्वोपरि रखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों के लिए उम्मीद की प्रतीक इस रिफाइनरी का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा और इसका भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों ही होगा.

पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है. इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और यह राज्य के आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. रिफाइनरी के शुरू होने से प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा और बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम होगी. इस प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी बड़े स्तर पर पैदा होने की उम्मीद है. स्थानीय युवाओं को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे. इसके अलावा आसपास के इलाकों में छोटे-छोटे उद्योग और व्यापार भी विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

सरकार का मानना है कि यह रिफाइनरी राजस्थान के विकास की नई पहचान बनेगी. आग की घटना के बावजूद प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा है और आगे ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और रिफाइनरी के दोबारा शुरू होने पर टिकी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जेईई मेन सेशन-2 का रिजल्ट हुआ घोषित, राजस्थान के 4 छात्रों ने लहराया परचम, देखें टॉपर्स की पूरी लिस्टराजस्थान में क्यों बढ़ रहीं आग की घटनाएं? जानिए कारण और बचाव के तरीकेराजस्थान में औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, गिरावट से बाजार में आया बड़ा बदलाव!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! पारा पहुंचा 42.1°C, इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने के बाद PM मोदी का दौरा कैंसिल, कल होना था उद्घाटन

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

राजस्थान में औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, गिरावट से बाजार में आया बड़ा बदलाव!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Rajasthan news
Jaipur News
CM Bhajan Lal Sharma

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महिला आरक्षण पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस! जयपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार हंगामा

महिला आरक्षण पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस! जयपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार हंगामा

Rajasthan Politics News
2

ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर शिक्षकों का हंगामा! 18 मई को रामगंजमंडी में करेंगे बड़ी रैली

Jaipur News
3

4 दिन तक बंधक बनाकर महिला से दरिंदगी! रावला में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला

Rajasthan Crime news
4

पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश

Rajasthan news
5

जेईई मेन सेशन-2 का रिजल्ट हुआ घोषित, राजस्थान के 4 छात्रों ने लहराया परचम, देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

JEE Mains 2026 Result