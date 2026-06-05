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राजस्थान ने रचा इतिहास! 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में पूरे देश में टॉप पर पहुंचा राज्य

Rajasthan News: जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ‘हरियालो राजस्थान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा लगाकर की. इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: Jun 05, 2026, 06:14 PM|Updated: Jun 05, 2026, 06:14 PM
राजस्थान ने रचा इतिहास! 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में पूरे देश में टॉप पर पहुंचा राज्य
Image Credit: EK Ped Maa Ke Naam CM Bhajanlal Sharma

Ek Ped Maa Ke Naam: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ. इस दौरान हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधा रोपकर इस अभियान की शुरुआत की. आखिरकार राजस्थान में पर्यावरण संतुलन के लिए क्या करेगी राज्य सरकार, पढ़ें इस खबर में.

पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन जरूरी
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियालों राजस्थान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’अभियान की शुरूआत हुई. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति को बचाने में हम सबकी जिम्मेदारी है. प्रकृति हर आवश्यकता की पूरी करती है.संरक्षण के लिए हमे भी प्रकृति को देना चाहिए. पानी की एक एक बूंद की महत्ता है. पानी, बिजली की बचत करते हुए पर्यावरण संरक्षण में काम करे. पीएम ने स्वच्छता का अभियान चलाया. इस अभियान का कितना बड़ा असर पूरे देश में हुआ. इस तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन बनाना है. हमारे बुजुर्गों ने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की.आज पानी का दोहन,वृक्षों की कटाई हो रही है.

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एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान नंबर 1
हमारी जिम्मेदारी वृक्षों,पहाड़ो,पानी का संरक्षण करें. एक पेड़ माँ के नाम जन आंदोलन बन गया. एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान देश में नंबर वन है. राजस्थान में प्रकृति भी हमारे साथ है. राज्य में दो साल से अच्छी बारिश, बांध लबालब हुए. किसान, उद्योग, उपभोक्ताओं को पानी-बिजली देते रहेंगे. 6 लाख से अधिक वंदे कार्यक्रम हुए. किचन गार्डन को भी बढ़ावा देना चाहिए, इस वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधे लगाएं.

19 करोड पौधे लगाए
इससे पहले वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 जून 2024 को एक आह्वान किया. एक पेड़ मां के नाम लगाए.आज जो पौधा हम लगा रहे हैं. आने वाली पीढ़ी को सौगात देगी. राजस्थान में 19 करोड़ पौधे लगाए गए. इस वर्ष आपने दस करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य दिया है. उसको पूरा करेंगे और संरक्षित भी करेंगे. चार जगह, सिरोही, पिंडवाड़ा, में चंदन वन लगाए जा रहे हैं. अरावली के संरक्षण में काम विभाग कर रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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