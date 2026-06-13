Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पीएम मोदी के 12 साल: सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला उपलब्धियों का पिटारा

पीएम मोदी के 12 साल: सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला उपलब्धियों का पिटारा

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बन रहा है. उन्होंने गरीब कल्याण, किसान योजना, डिजिटल इंडिया, राम मंदिर, 370 हटाने और आर्थिक विकास को बड़ी उपलब्धि बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 13, 2026, 06:37 PM|Updated: Jun 13, 2026, 06:37 PM
पीएम मोदी के 12 साल: सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला उपलब्धियों का पिटारा
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma On PM Modi 12 Years Governance

CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल शर्मा ने आज पीएम मोदी के बारह साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. मीडियाकर्मियों से संवाद में सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के देश की सत्ता संभालने के बाद लिये गये एक-एक फैसले का जिक्र किया. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के अपने संकल्प की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभाले बारह साल हो गये हैं. देश ने इस दौरान अनेकों ऊंचाइयों को छुआ है. भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने प्रदेशों में मीडिया से संवाद कर मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं. इस कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मीडिया से संवाद किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के अपने संकल्प को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस समय देश महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था.

राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्बल हो गई थी. पाकिस्तान जैसे कमजोर देश भी भारत के खिलाफ आग उगलते थे. हमारे सैनिकों के सिर तक काट ले जाने की हिमाकत कर देते थे, पर कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व कोई जवाब नहीं दे पाता था. प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस कमजोरी को दूर किया. सीमाओं पर दुश्मन के खिलाफ चौकसी बढ़ाई गई. पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया. ऑपरेशन सिंदूर के जरिये दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया.

पहलगाम के आतंकी घटना का बदला लेकर पीएम ने अपने बुलंद इरादों को दुनिया के सामने रखा.

2014 में गरीब कल्याण की योजना बनाई गई. एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने गरीबी मुक्त भारत का सपना देखा. पक्के घर, बिजली, शौचालय बनाए गये. 2014 से पहले गरीब बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए सबके जन धन खाते खोले गये.

60 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है. 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है. पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व ने भारत से गरीबी के अभिशाप को मिटाने में अहम भूमिका निभाई है. 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम ने युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के अभियान से जोड़ा. स्वरोजगार के लिए उन्हें सस्ते लोन दिये गये. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं को दिशा देने का काम किया गया. देश की महिलाओं के लिए सपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया.

सीएम भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि आज किसान के चौखट तक पीएम मोदी का विकास पहुंचा है. किसान सम्मान निधि से किसानों के जीवन में बदलाव आया है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र किया. धारा तीन सौ सत्तर का खात्मा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार किये गये. सीएम ने कहा कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. प्रदेश में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है.

आज प्रति व्यक्ति आय दो लाख पांच हजार रुपये सालाना हो गई है. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हरियालो राजस्थान में पांच साल में पचास करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. सरकार पच्चीस करोड़ पेड़ लगा चुकी है. इस साल भी दस करोड़ पौधे लगाएंगे. पानी के लिए राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है.

पीएम मोदी जी के नेतृत्व में 26 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है. बहरहाल मोदी ब्रांड की धूम पूरे देश और दुनिया में गूंज रही है. बीजेपी अपने मजबूत नेतृत्व के दम पर आज हर वर्ग और देश के हर कोने में पहुंच गई है. उम्मीद है पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अभी सफलता के कई और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Sikar: खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को भगाने-मुखबिरी करने वाला सहयोगी सुभाष बिदावत गिरफ्तार

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

19 दिन में 2.28 करोड़ का खेल! बीकानेर पुलिस ने दबोचा साइबर ठगी गैंग का बड़ा खिलाड़ी

चंद्रेसल मठ महंत हत्याकांड का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी साजिश

राजस्थान में दोपहर 12 बजे अचानक बढ़े गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

Rajasthan में मौसम का डबल अटैक, एक तरफ जैसलमेर में 44.2°C की तपिश, दूसरी तरफ 20 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

थानेदार ने मुझे कपड़े उतरवाकर पीटा! मोबाइल के साथ चांदी का कड़ा उतरवाया, युवक ने SHO पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

'भारत भाग्य विधाता' के ग्रैंड प्रीमियर के लिए जोधपुर पहुंची कंगना रनौत के लुक्स ने जीता दिल

कौन है, जो शिक्षक से बने विधायक, जयकृष्ण पटेल अब SOG के रडार पर, फर्जी BA डिग्री की जांच शुरू

राजस्थान का ये इलाका बना जन्नत! पहली बारिश के बाद बूंदी की खूबसूरती ने जीता दिल

Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

Rajasthan News: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग में CM भजनलाल शर्मा शामिल, नर्सिंग कर्मियों का किया सम्मान

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में होटल-लॉज पर पुलिस की सख्ती, बिना ऑनलाइन एंट्री ठहराया तो होगी कार्रवाई

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला, कांस्टेबल गंभीर घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan News: जयपुर में हथियारबंद बदमाशों की दस्तक, CCTV में कैद ‘कच्छा-बनियान गिरोह’ जैसे चोर, इलाके में दहशत

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिए बड़े संकेत?

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पीएम मोदी के 12 साल: सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला उपलब्धियों का पिटारा
Jaipur news
2
Churu News
3
Sikar News
4
Jaisalmer news
5
Barmer News