/पीएम मोदी के 12 साल: सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला उपलब्धियों का पिटारा

CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल शर्मा ने आज पीएम मोदी के बारह साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. मीडियाकर्मियों से संवाद में सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के देश की सत्ता संभालने के बाद लिये गये एक-एक फैसले का जिक्र किया. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के अपने संकल्प की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभाले बारह साल हो गये हैं. देश ने इस दौरान अनेकों ऊंचाइयों को छुआ है. भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने प्रदेशों में मीडिया से संवाद कर मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं. इस कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मीडिया से संवाद किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के अपने संकल्प को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस समय देश महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था.

राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्बल हो गई थी. पाकिस्तान जैसे कमजोर देश भी भारत के खिलाफ आग उगलते थे. हमारे सैनिकों के सिर तक काट ले जाने की हिमाकत कर देते थे, पर कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व कोई जवाब नहीं दे पाता था. प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस कमजोरी को दूर किया. सीमाओं पर दुश्मन के खिलाफ चौकसी बढ़ाई गई. पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया. ऑपरेशन सिंदूर के जरिये दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया.

पहलगाम के आतंकी घटना का बदला लेकर पीएम ने अपने बुलंद इरादों को दुनिया के सामने रखा.

2014 में गरीब कल्याण की योजना बनाई गई. एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने गरीबी मुक्त भारत का सपना देखा. पक्के घर, बिजली, शौचालय बनाए गये. 2014 से पहले गरीब बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए सबके जन धन खाते खोले गये.

60 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है. 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है. पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व ने भारत से गरीबी के अभिशाप को मिटाने में अहम भूमिका निभाई है. 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम ने युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के अभियान से जोड़ा. स्वरोजगार के लिए उन्हें सस्ते लोन दिये गये. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं को दिशा देने का काम किया गया. देश की महिलाओं के लिए सपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया.

सीएम भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि आज किसान के चौखट तक पीएम मोदी का विकास पहुंचा है. किसान सम्मान निधि से किसानों के जीवन में बदलाव आया है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र किया. धारा तीन सौ सत्तर का खात्मा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार किये गये. सीएम ने कहा कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. प्रदेश में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है.

आज प्रति व्यक्ति आय दो लाख पांच हजार रुपये सालाना हो गई है. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हरियालो राजस्थान में पांच साल में पचास करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. सरकार पच्चीस करोड़ पेड़ लगा चुकी है. इस साल भी दस करोड़ पौधे लगाएंगे. पानी के लिए राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है.

पीएम मोदी जी के नेतृत्व में 26 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है. बहरहाल मोदी ब्रांड की धूम पूरे देश और दुनिया में गूंज रही है. बीजेपी अपने मजबूत नेतृत्व के दम पर आज हर वर्ग और देश के हर कोने में पहुंच गई है. उम्मीद है पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अभी सफलता के कई और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा.