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राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन! बुधवार को CM भजनलाल करेंगे देश के सबसे लंबे रामजल सेतु एक्वाडक्ट का शिलान्यास

Rajasthan News: राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन! सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार को चंबल नदी पर देश के सबसे लंबे 2.3 किमी लंबे और 30 मीटर ऊंचे रामजल सेतु एक्वाडक्ट का शिलान्यास करेंगे. यह परियोजना मध्य एवं पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Apr 07, 2026, 06:47 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 06:47 PM IST

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राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन! बुधवार को CM भजनलाल करेंगे देश के सबसे लंबे रामजल सेतु एक्वाडक्ट का शिलान्यास

Ramjal Setu: रामजल सेतु परियोजना की प्रगति में बुधवार का दिन ऐतिहासिक है. सीएम भजनलाल शर्मा चंबल नदी पर बनने वाले एक्वाडक्ट का शिलान्यास करेंगे. इसे प्री कॉस्ट एवं प्री स्ट्रेस तकनीक पर आधारित देश का पहला और सबसे लंबा एक्वाडक्ट बताया जा रहा है, जिसके बनने के बाद मध्य एवं पूर्वी राजस्थान में पेयजल के साथ सिंचाई का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा.

ये दृश्य विकसित राजस्थान के भविष्य की आधारशिला हैं. ईआरसीपी, यानि रामजल सेतु परियोजना, की रफ्तार दिन-दूनी और रात-चौगुनी गति से आगे बढ़ रही है. इस परियोजना में अब एक्वाडक्ट, यानि चंबल नदी के ऊपर बनने वाले जल सेतु का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार को एक्वाडक्ट का शिलान्यास करेंगे. इसे राजस्थान ही नहीं, देश में किसी भी नदी पर बनने वाला सबसे लंबा जल सेतु बताया जा रहा है, जिसकी इंजीनियरिंग की खूबियां लोगों को चौंकाने के लिए काफी होंगी.

चंबल पर बनेगा जल सेतू

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कुल लंबाई: 2.3 किलोमीटर
चौड़ाई: 45 मीटर
शुरुआत में पीने के लिए 250 क्यूसेक क्षमता
फिर सिंचाई पानी के लिए बढ़कर होगी 425 क्यूसेक क्षमता
नदी में एक्वाडक्ट की ऊंचाई: 30 मीटर

ये जल सेतू अपने आप में इंजीनियरिंग कौशल का ऐसा शानदार अजूबा होगा, कि इसे देखने के लिए भी देश-दुनिया के लोग उमड़ेंगे. बीच में यातायात चलेगा, और दोनों तरफ नहरें होंगी. इसलिए देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स की टीम इसे बनाने में दिन-रात जुटी है. पीपल्दा-गोहाटा से समेल गांव-इंद्रगढ़ के बीच इस एक्वाडक्ट का निर्माण हो रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के आला अफसर जमकर मेहनत कर रहे हैं. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का दावा है कि रामजल सेतू, यानि ईआरसीपी परियोजना के बनने से राजस्थान में न सूखे की मार होगी, न ही खेत प्यासे रहेंगे.

रामजल सेतु परियोजना पर भजनलाल सरकार इस वक्त चौबीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च कर रही है. अगले दो साल में परियोजना का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है. बारां में रामगढ़ और महलपुर बैराज बन रहा है. तो कोटा में नौनेरा बांध बनकर तैयार हो गया है. अब यहां पर पंप हाउस के बनने का काम गति पकड़ने वाला है. फिर इन बैराजों को आपस में लिंक किया जाएगा. पंप हाउस से पानी को चंबल के ऊपर एक्वाडक्ट बनाकर बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे के नजदीक मेज नदी में लाया जाएगा.

यानी इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यही एक्वाडक्ट है. इसके बनने के बाद ही यहां से मेज नदी का पानी उनियारा के गलवा डेम में पहुंचाया जाएगा. गलवा से इसरदा बांध में पानी पहुंचेगा. साथ ही, गलवा से ही बीसलपुर बांध में भी पानी भेजा जाएगा. बीसलपुर से पानी को पुष्कर के मोर सागर लाया जाएगा. वहीं, इसरदा से जयपुर के रामगढ़ बांध, इसरदा से ही भरतपुर के बंध बरैठा पानी पहुंचेगा. बंध बरैठा से अलवर की जयसमंद झील को पानी से भरा जाएगा. सीएम भजनलाल शर्मा की रोजाना की मॉनिटरिंग से रामजल सेतू परियोजना पर दिन-रात काम चल रहा है. भजनलाल सरकार तय लक्ष्य पर काम पूरा कर इस इलाके की जनता की प्यास बुझाना चाहती है. इसलिए फीडर चैनल के निर्माण से लेकर गेज बनाने तक का काम पूरी रफ्तार पकड़ चुका है.

पहले चरण में सरकार रामजल सेतु परियोजना के पानी का इस्तेमाल पेयजल के लिए करेगी. इससे सत्रह जिलों को फायदा मिलेगा. दूसरे चरण में सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम होगा. जाहिर है, पूर्वी राजस्थान की जनता दिल थाम कर इस परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रही है. प्यासी धरती पानी के लिए पुकार रही है. सब कुछ समय पर हुआ तो पूरे इलाके में खुशहाली दिखेगी. इसलिए बुधवार का दिन इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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