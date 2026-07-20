/'जो कहा, वो करके दिखाया'... यमुना जल समझौते पर गूंजा जयपुर, CM भजनलाल के समर्थन में उमड़ी भीड़

Yamuna Water Treaty: जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सोमवार को यमुना जल समझौते को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया और शेखावाटी क्षेत्र के लिए हुए इस समझौते पर खुशी जताई गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताया, जबकि मंत्रोच्चार के बीच यमुना जल को समर्पित कलश अपने माथे पर रखा. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खड़े होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया और शेखावाटी के देवी-देवताओं के जयकारे भी लगाए.

यमुना जल समझौते पर जताई खुशी

कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यमुना जल समझौते से पूरे शेखावाटी क्षेत्र में खुशी की लहर है. उन्होंने कहा कि इस समझौते को लेकर सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. उनका कहना था कि कांग्रेस इस समझौते को रोकना चाहती है और हरियाणा के किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस समझौते की सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 से लगातार इस समझौते के प्रयास होते रहे, लेकिन इसे साकार करने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी.

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सीएम बोले- जो कहा, वह करके दिखाया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा करके दिखाया है. उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन उस समय केवल चुनावी वादे किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हरियाणा में यह तक कहा था कि सत्ता में आने पर राजस्थान के साथ हुआ समझौता रद्द कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेता भी इस सोच के साथ थे. उन्होंने कहा कि सरकार शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के साथ-साथ हेरिटेज और पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है. इसके अलावा कोटपूतली से बीकानेर ग्रीनफील्ड हाईवे और कोटपूतली से किशनगढ़ तक सीधे हाईवे जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश में पानी के लिए बड़े काम किए हैं और 1 लाख 78 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है.

शेखावाटी को सालभर मिलेगा पानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा. इसके अलावा किशाऊ और रेणुका बांध का पानी अलग से उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि इससे शेखावाटी क्षेत्र को पूरे 12 महीने पानी मिल सकेगा. उनके अनुसार इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और पानी मिलने से कृषि, उद्योग और आम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा.

राजेंद्र राठौड़ ने बताया ऐतिहासिक कदम

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस समझौते से शेखावाटी के लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत का सपना पूरा किया है. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के चूरू पहुंचने पर करीब एक लाख लोग उनका स्वागत करेंगे.

शेखावाटी फाउंडेशन ने किया सम्मान

कार्यक्रम में शेखावाटी फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया. बिड़ला ऑडिटोरियम लोगों से खचाखच भरा नजर आया. कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, विक्रम जाखल, सुभाष मील, धर्मपाल गुर्जर, राजेंद्र भामू सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में शेखावाटी क्षेत्र के लोग मौजूद रहे.