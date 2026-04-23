/CM Excellence Award 2026: जयपुर में चमके अफसर, भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा सम्मान समारोह

CM Excellence Award 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर राज्य की ब्यूरोक्रेसी को अनुशासन और सेवा भावना का महत्वपूर्ण संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अहंकार को छोड़कर आम जनता के हित में फैसले लेना ही सच्चे अर्थों में लोकसेवा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक अधिकारी जनसेवा की भावना से काम नहीं करेंगे, तब तक विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान का सपना पूरा नहीं हो सकता.

एचसीएम रीपा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा दिवस को आत्मविश्लेषण के रूप में देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर अधिकारी को यह सोचना चाहिए कि जिस सेवा के लिए उसका चयन हुआ है, क्या वह उसके साथ न्याय कर रहा है या नहीं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार अधिक पढ़े-लिखे होने के कारण लोग बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे बदलना जरूरी है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की “स्टील फ्रेम” वाली सीख को जीवन में अपनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पहली प्राथमिकता अंत्योदय होना चाहिए, यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का काम शासक बनना नहीं, बल्कि जनसेवक बनकर जनता के हित में फैसले लेना है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “कर्मयोगी” सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि हर अधिकारी को इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कार्यालय से कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटना चाहिए और अधिकारियों के दो शब्द भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन कर लोगों के जीवन में खुशहाली लानी चाहिए. उन्होंने बताया कि राजस्थान वर्तमान में 11 योजनाओं में देश में नंबर वन और 5 योजनाओं में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगी है और अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को “सीएम एक्सीलेंस अवॉर्ड” से सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि हर साल नवाचार और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों को स्वयं लिखित में सीएम कार्यालय को जानकारी देनी होगी.

इस कार्यक्रम में कुल 9 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. इनमें JDA कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन, ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा, हनुमानगढ़ कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव, सिरोही कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, राजीविका के राजीव तोमर, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़, IAS नकाते शिवप्रसाद मदन और अजमेर के उपवन संरक्षक पी. बालामुरुगन शामिल रहे. मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रशासन में नई ऊर्जा और उत्साह बना रहे और अधिकारी और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों.