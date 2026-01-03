Zee Rajasthan
CM भजन लाल बोले - जनता के बीच छाती ठोककर जाए, हमने विकास किया है, और कोई गलत काम नहीं किया

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने की राजनीति का आरोप लगाते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनाई गई. CM ने नेताओं से विकास कार्यों को जनता के बीच मजबूती से रखने को कहा. कार्यशाला में संगठन की मजबूती, सुशासन और जनकल्याण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया.

Published: Jan 03, 2026, 08:07 PM IST

CM भजन लाल बोले - जनता के बीच छाती ठोककर जाए, हमने विकास किया है, और कोई गलत काम नहीं किया

BJP Core Committee Meeting: राजस्थान बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में कांग्रेस पर भ्रम की राजनीति करने तथा कांग्रेस नेताओं के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही गई. उद्घटान सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा ने नेताओं से कहा कि जनता के बीच छाती ठोककर जाएं और कहें कि हमने विकास कार्य किए हैं और कोई गलत काम नहीं किया है.

विधानसभा के पास कांस्टीट्यूशनल क्लब में पांच अलग अलग सत्रों में कार्यशाला आयोजित की गई. इन सत्रों में अलग-अलग कार्यकर्ताओं को भाजपा संगठन की मजबूती के साथ ही कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे नेरेटिव का मजबूती के साथ मुकाबला करने और उनका मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही गई. कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार, शिवकुमार, क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भटिया ने अलग-अलग सत्र में संगठन को मजबूत करने का पाठ पढ़या. समापन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने संगठन शक्ति का मूल मंत्र बताया.

उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के पांच सालों और हमारी सरकार के दो सालों के कामकाज को अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो अंतर साफ नजर आता है. कांग्रेस केवल बयानबाजी और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है. जबकि हमारी सरकार परिणाम देने में विश्वास रखती है. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता, सुशासन और विकास को प्राथमिकता दी है. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस और जमीन पर दिखने वाले काम किए गए हैं.

कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी पूंजी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी विशेष रूप से कहा कि कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं. संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और निष्ठा से ही संभव है. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाएं, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन एक-दूसरे के पूरक हैं. मजबूत संगठन के बिना सरकार की योजनाएँ पूरी तरह सफल नहीं हो सकतीं. इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करना होगा. राठौड़ ने भरोसा दिलाया कि सरकार कार्यकर्ताओं के सम्मान और हितों का पूरा ध्यान रखेगी. प्रदेश की जनता ने विकास और सुशासन के लिए हमें चुना है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि आने वाले समय में भी सरकार का फोकस विकास, जनकल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर ही रहेगा.

