अरावली में नए खनन पट्टों पर केंद्र की रोक, सीएम ने अपने निवास पर ली बैठक

Rajasthan News: केंद्र ने अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक कर कहा कि अरावली प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है. राज्य सरकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध, अधिकारियों को सघन वृक्षारोपण के निर्देश दिए.

Published: Dec 27, 2025, 05:00 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 05:00 PM IST

अरावली में नए खनन पट्टों पर केंद्र की रोक, सीएम ने अपने निवास पर ली बैठक

Jaipur CM Meeting: राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर वन विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली पर्वत माला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसका संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए और साफ किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

खबर अपडेट की जा रही है...

