Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड

जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड

Jaipur CNG Crisis: जयपुर में अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद शहर के कई सीएनजी पंपों पर गैस खत्म होने से हजारों वाहन चालक परेशान हैं. कई पंप पिछले दो दिनों से ड्राई पड़े हैं. ऐसे में जहां पर सीएनजी है, वहां पर गर्मी में ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालक घंटों लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 25, 2026, 03:51 PM|Updated: May 25, 2026, 05:15 PM
जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड
Image Credit: Jaipur CNG Crisis

Jaipur CNG Crisis: पट्रोल-डीजल और एलपीजी के बाद अब राजधानी में सीएनजी संकट गहराने लगा है. शहर के अधिकांश सीएनजी पंपों पर गैस खत्म होने से हजारों वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. हालात ऐसे हैं कि शहर में कुछ सीएनजी पंप पिछले दो दिनों से ड्राई पड़े हैं, जिसके कारण पूरे शहर का दबाव जिन पर सीएनजी उपलब्ध हैं, उन पर आ गया हैं.

झुलसाती गर्मी में ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालक घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं. कई जगह आधा-आधा किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं. सबसे ज्यादा परेशानी कमर्शियल वाहन चालकों को हो रही है. सीएनजी नहीं मिलने के कारण ऑटो और कैब चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई चालक पूरा दिन सिर्फ एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते हुए निकाल रहे हैं. सीएनजी नहीं मिलने से कार वाला कार नहीं चला पा रहा तो ऑटो वाला सवारी नहीं बैठा पा रहा है. ऐसे में ईएमआई भरने से लेकर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

सीएनजी वाहनों की संख्या और खपत बढ़ी
दूसरी ओर शहर में सीएनजी सप्लाई करने वाली टोरेंट कंपनी का कहना है कि हाल के दिनों में सीएनजी वाहनों की संख्या और खपत बढ़ी है, जिससे कुछ पंपों पर अस्थायी दबाव बना. कंपनी का दावा है कि केवल एक-दो पंपों पर ही सीमित समय के लिए किल्लत हुई है. हालांकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है.

पंपों पर लगे नो गैस के बोर्ड
शहर के अधिकांश पंपों पर नो गैस के बोर्ड लगे हुए हैं. सीएनजी संकट का असर अब आम यात्रियों पर भी पड़ने लगा है. ऑटो और कैब की संख्या कम होने से स्टैंड्स पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. कई ड्राइवरों ने सीएनजी नहीं मिलने के कारण गाड़ियां खड़ी कर दी हैं.

पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ें
इधर, राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं. बीते 12 दिनों में चौथी बार दाम बढ़ गए हैं. आज भी पेट्रोल 2.82 रुपये और डीजल 2.72 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल की कीमत 112.69 रुपये और डीजल 97.81 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

बीते 12 दिनों में पेट्रोल कुल 7.94 रुपये और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब परिवहन, खेती-किसानी, निर्माण कार्य और रोजमर्रा की जरूरतों पर दिखने लगा है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में शुरू हुआ 'वंदे गंगा' अभियान, CM भजनलाल ने बीसलपुर बांध से किया आगाज

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भी तेजी, पढ़ें 25 मई के रेट

150 किलो वजन और 47 इंच ऊंचाई वाले बकरे ने अजमेर मंडी में मचा दिया धमाल, कीमत सुन दंग रह गए खरीदने वाले

ऐसा क्या हुआ कि रात के अंधेर में पकड़कर फाड़ दिए लड़के के कपड़े, वायरल वीडियो को देख हरकत में आ गई जोधपुर पुलिस

राजस्थान के मौसम का अजीब खेल, दौसा में हवा से गायब हुई नमी, तो जैसलमेर-बाड़मेर में उमस ने छुड़ाए पसीने!

राजस्थान को आज और तबियत से झुलसाने की फिराक में मौसम, नौतपा से पहले ही बुरा हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

जयपुर के अनु मीणा केस में आया अपडेट, ACP आदित्य काकडे ने दिया ये बयान

बाप के MP-MLA लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय राजनीति करते हैं- भाजपा नेता

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

Kota News: पति के अफेयर के शक में पत्नी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

मानसून में बादलों के बीच तैरता ये महल! खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

Rajasthan News: मानवता की अनूठी मिसाल, खरगोश के बच्चे को बनाया भाई, वन-विभाग को सौंपते समय परिवार कि भर आई आंखें

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

जयपुर में एक और ट्विशा, हंसते चेहरे के पीछे छुपा था दर्द, पिता खुद पुलिस में फिर भी समाज के डर से घुटती रही अनु

Nautapa : राजस्थान में नौतपा दिखाने लगा अपना असर, जयपुर से लेकर सीकर-उदयपुर तक गर्मी का टॉर्चर शुरू

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

डेढ़ महीने बाद सुसाइड का सनसनीखेज खुलासा, PWD XEN की क्रूरता का वीडियो सामने, अनु के फोन में कैद थी मारपीट की दास्तां

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

45 डिग्री की शाही गर्मी में आमेर फोर्ट पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, हाथियों की सलामी और लोकनृत्य देख हुए गदगद

राजस्थान में यहां छिपा है अरबों का खजाना, इलेक्ट्रिक कार से मिसाइल तक...!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

Rajasthan Nautapa: श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46 डिग्री पार, पिलानी-अलवर में रात को भी छूटे पसीने, देखें टॉप 10 सबसे गर्म शहर

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

बारां के आदिवासी इलाके में पेंशन बंद होने से मचा हाहाकार, दफ्तरों के चक्कर लगाकर हांफ रहे मजदूर

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

Tags:
Rajasthan News
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का जमावड़ा! महंगाई और बेरोजगारी को लेकर BJP पर साधा निशाना

जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का जमावड़ा! महंगाई और बेरोजगारी को लेकर BJP पर साधा निशाना

Rajasthan politics
2

मेडिकल आधार पर आसाराम को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Rajasthan news
3

राजस्थान RTO 7 डिजिट स्कैम: 600 करोड़ के घोटाले पर नया खुलासा, सवालों के घेरे में जांच कमेटी

Rajasthan News
4

Rajasthan News: प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, साइबर सेल ने खोज निकाले ₹27 लाख के 121 गुमशुदा मोबाइल

pratapgarh news
5

जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड

Rajasthan News