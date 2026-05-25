/जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड

Jaipur CNG Crisis: पट्रोल-डीजल और एलपीजी के बाद अब राजधानी में सीएनजी संकट गहराने लगा है. शहर के अधिकांश सीएनजी पंपों पर गैस खत्म होने से हजारों वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. हालात ऐसे हैं कि शहर में कुछ सीएनजी पंप पिछले दो दिनों से ड्राई पड़े हैं, जिसके कारण पूरे शहर का दबाव जिन पर सीएनजी उपलब्ध हैं, उन पर आ गया हैं.

झुलसाती गर्मी में ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालक घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं. कई जगह आधा-आधा किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं. सबसे ज्यादा परेशानी कमर्शियल वाहन चालकों को हो रही है. सीएनजी नहीं मिलने के कारण ऑटो और कैब चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है.

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कई चालक पूरा दिन सिर्फ एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते हुए निकाल रहे हैं. सीएनजी नहीं मिलने से कार वाला कार नहीं चला पा रहा तो ऑटो वाला सवारी नहीं बैठा पा रहा है. ऐसे में ईएमआई भरने से लेकर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

सीएनजी वाहनों की संख्या और खपत बढ़ी

दूसरी ओर शहर में सीएनजी सप्लाई करने वाली टोरेंट कंपनी का कहना है कि हाल के दिनों में सीएनजी वाहनों की संख्या और खपत बढ़ी है, जिससे कुछ पंपों पर अस्थायी दबाव बना. कंपनी का दावा है कि केवल एक-दो पंपों पर ही सीमित समय के लिए किल्लत हुई है. हालांकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है.

पंपों पर लगे नो गैस के बोर्ड

शहर के अधिकांश पंपों पर नो गैस के बोर्ड लगे हुए हैं. सीएनजी संकट का असर अब आम यात्रियों पर भी पड़ने लगा है. ऑटो और कैब की संख्या कम होने से स्टैंड्स पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. कई ड्राइवरों ने सीएनजी नहीं मिलने के कारण गाड़ियां खड़ी कर दी हैं.

पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ें

इधर, राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं. बीते 12 दिनों में चौथी बार दाम बढ़ गए हैं. आज भी पेट्रोल 2.82 रुपये और डीजल 2.72 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल की कीमत 112.69 रुपये और डीजल 97.81 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

बीते 12 दिनों में पेट्रोल कुल 7.94 रुपये और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब परिवहन, खेती-किसानी, निर्माण कार्य और रोजमर्रा की जरूरतों पर दिखने लगा है.