सहकार सदस्यता अभियान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 8.9 लाख नये सदस्य जुड़ने के बाद सरकार भी हैरान!

Rajasthan News: भजनलाल सरकार के 'सहकार सदस्यता अभियान' ने रिकॉर्ड बनाया. 7.34 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 8.90 लाख नये सदस्य जुड़े, जो 21.25% अधिक है. अभियान से ग्रामीण स्तर पर सहकारिता मजबूत हुई, युवाओं व महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और भंडारण क्षमता में इजाफे की राह खुली.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Nov 01, 2025, 08:15 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 08:15 PM IST

Jaipur News: भजनलाल सरकार के ‘सहकार सदस्यता अभियान’ ने राज्य में नया रिकॉर्ड कायम किया है. सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के उद्देश्य से सरकार ने अक्टूबर में इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसे उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिली है. सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 7 लाख 34 हजार नये सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि विभाग ने 8 लाख 90 हजार नये सदस्य जोड़ने में सफलता हासिल की. यह तय लक्ष्य से लगभग 21.25 प्रतिशत अधिक है.

दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया यह अभियान सहकार आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ है. प्रारंभ में इस अभियान की अवधि 15 अक्टूबर तक रखी गई थी, लेकिन अभूतपूर्व सफलता के बाद इसे बढ़ाकर 22 अक्टूबर तक कर दिया गया. इस अवधि में लगभग 8,500 पैक्स स्तर पर शिविरों का आयोजन हुआ.

जयपुर संभाग में 1.25 लाख नये सदस्यों के लक्ष्य के मुकाबले 2.03 लाख सदस्य बनाये गए. उदयपुर संभाग में 1.01 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 1.30 लाख सदस्य बने. अजमेर में 1.15 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 1.22 लाख, बीकानेर में 99 हजार के लक्ष्य के मुकाबले 1.19 लाख, कोटा में 53 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध 68 हजार और भरतपुर में 74 हजार के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 95 हजार नये सदस्य जोड़े गए. जोधपुर संभाग में कुल 1.53 लाख सदस्य बने.

अभियान अवधि में पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की कार्यवाही के तहत 1,706 ग्राम पंचायतों में सर्वे पूरा किया गया. 1,296 पैक्स के लिए जिला स्तरीय कमेटियों की बैठक आयोजित हुई और 1,275 पैक्स गठन के प्रस्ताव विभाग को भेजे गए. भूमिविहीन या अपर्याप्त भूमि वाली 1,342 समितियों में गोदाम निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई, जबकि 1,215 समितियों ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया.

अभियान के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लम्बित आवेदनों में से 38,850 किसानों की आधार सीडिंग और 27,640 किसानों की ई-केवाईसी पूर्ण की गई. साथ ही 11 लाख से अधिक लोगों को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई.

भजनलाल सरकार के इस अभियान से बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं का सहकारी समितियों से जुड़ाव बढ़ा है. इससे राज्य में जमीनी स्तर पर सहकारिता का नेटवर्क और मजबूत हुआ है, जिसका लाभ सीधे किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा. भूमिविहीन समितियों को भूमि आवंटन मिलने से गोदाम निर्माण की राह खुलेगी और राज्य की भंडारण क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी.

