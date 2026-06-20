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छत्तीसगढ़ के जंगल से राजस्थान को ‘बिजली बूस्ट’! 90 लाख टन कोयला देगा छबड़ा-सूरतगढ़ को नई जान

Rajasthan News: राजस्थान को बिजली संकट से बड़ी राहत, केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को केंद्र की मंजूरी. 1743 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन से 33-36 साल तक कोयला मिलेगा. छबड़ा-सूरतगढ़ पावर प्लांट्स को सप्लाई से राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNeha Sharma
Published: Jun 20, 2026, 04:52 PM|Updated: Jun 20, 2026, 04:52 PM
छत्तीसगढ़ के जंगल से राजस्थान को ‘बिजली बूस्ट’! 90 लाख टन कोयला देगा छबड़ा-सूरतगढ़ को नई जान
Image Credit: Rajasthan Electricity Kente Extension Coal Block

Rajasthan Electricity: राजस्थान में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है. वहीं कई बार कोयले की कमी के कारण थर्मल पावर प्लांट्स की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती रही है. ऐसे में राज्य सरकार और बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव-अरण्य क्षेत्र के केंते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण मंजूरी मिल गई है.

केंद्र सरकार की वन मंजूरी से खुला रास्ता
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने इस परियोजना के लिए वन भूमि उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. इस मंजूरी के बाद राजस्थान के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट्स छबड़ा (बारां) और सूरतगढ़ को लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने का मार्ग साफ हो गया है. इससे राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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1743 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा खनन कार्य
इस परियोजना के तहत करीब 1743 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग ओपन कास्ट माइनिंग के लिए किया जाएगा. यह क्षेत्र आकार में कई बड़े खेल स्टेडियमों के बराबर माना जा सकता है. परियोजना को कुल छह चरणों में विकसित किया जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यहां अगले 33 से 36 वर्षों तक लगातार कोयला उत्पादन किया जा सकेगा. अनुमान है कि इस अवधि में लगभग 90 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा.

छबड़ा और सूरतगढ़ प्लांट्स को मिलेगा सीधा फायदा
केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से निकलने वाला कोयला सीधे राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स में उपयोग किया जाएगा. इससे छबड़ा और सूरतगढ़ जैसे बड़े बिजलीघरों को कोयले की कमी से राहत मिलेगी. ये दोनों संयंत्र राज्य की बिजली व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. नियमित कोयला उपलब्ध होने से बिजली उत्पादन बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सकेगा.

बिजली कटौती और वोल्टेज समस्या में मिल सकती है राहत
पिछले कुछ वर्षों में कोयले की कमी के कारण कई बार बिजलीघरों को कम क्षमता पर संचालित करना पड़ा था. इससे अधिक मांग के समय कटौती और लोडशेडिंग जैसी समस्याएं सामने आईं. अब कोयले की नियमित आपूर्ति से बिजली उत्पादन में स्थिरता आएगी. इसका फायदा घरों, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को मिलेगा. गर्मी के मौसम में वोल्टेज की समस्या और अनियोजित बिजली कटौती में भी कमी आने की उम्मीद है.

पर्यावरणीय शर्तों के साथ आगे बढ़ेगी परियोजना
हालांकि यह परियोजना 1743 हेक्टेयर वन भूमि से जुड़ी है, इसलिए पर्यावरणीय पहलू भी महत्वपूर्ण हैं. केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ मुआवजा वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की कई शर्तें लागू की गई हैं. RVUNL को खनन कार्य के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे. कुल मिलाकर, केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक की मंजूरी राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य की बिजली सुरक्षा और मजबूत होगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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