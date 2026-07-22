/राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

Jaipur News: नई दिल्ली में राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को लेकर बुधवार को अहम बैठक हुई. केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे से प्रदेश के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर कोयले की उपलब्धता और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति लगातार बनी रहे, ताकि आने वाले समय में बिजली संकट जैसी स्थिति पैदा न हो.

कोयला आपूर्ति को लेकर हुई अहम चर्चा

बैठक में केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रदेश की मौजूदा और भविष्य की बिजली जरूरतों को देखते हुए कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विस्तार से बातचीत हुई. अधिकारियों ने ऊर्जा उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की और भविष्य की रणनीति पर विचार किया.

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बढ़ती बिजली मांग के लिए अभी से तैयारी

प्रदेश सरकार का कहना है कि फिलहाल बिजली उत्पादन संयंत्रों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है और वर्तमान में किसी तरह की कमी नहीं है. हालांकि आने वाले वर्षों में बिजली की मांग लगातार बढ़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए अभी से मजबूत योजना बनाने और कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

केंद्र से मांगा गया पूरा सहयोग

बैठक के दौरान राजस्थान की ओर से केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया कि प्रदेश को लगातार और पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया जाए. प्रतिनिधियों ने कहा कि बिजली उत्पादन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है. केंद्रीय मंत्री ने भी इस विषय पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया.

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर

बैठक में राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत बनाने के विजन पर भी चर्चा हुई. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश भविष्य की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाए और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने. इसके लिए कोयले की समय पर उपलब्धता को सबसे अहम माना गया.

ऊर्जा मंत्री ने जताया भरोसा

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और यही वजह है कि ऊर्जा से जुड़े बड़े फैसलों पर तेजी से काम हो रहा है.

प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर रहेगा फोकस

ऊर्जा मंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र से मिले सहयोग और आश्वासन के बाद भविष्य में राजस्थान को कोयले की आपूर्ति को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर शहर और गांव तक बिना किसी रुकावट के बिजली पहुंचे और लोगों को लगातार बेहतर बिजली सेवाएं मिलती रहें.