26 जनवरी से जयपुर में दिखेगी हॉर्स पॉवर, विजेता को मिलेगी 7 फीट ऊंची ट्रॉफी

Cognivera Polo Cup 2026: जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पोलो खेल को नई पहचान देने जा रहे कोग्निवेरा पोलो कप 2026 की भव्य शुरुआत 26 जनवरी से होने जा रही है. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है. रविवार को जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब में पोलो कप की इस ट्रॉफी का औपचारिक अनावरण किया गया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. करीब 7.1 फीट ऊंची यह ट्रॉफी दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी बताई जा रही है.

कोग्निवेरा पोलो कप 2026 एक 8-गोल अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जयपुर के राजस्थान पोलो ग्राउंड में किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में भारत सहित कई देशों की शीर्ष पोलो टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बेहतरीन नस्ल के भारतीय और विदेशी घोड़े भी देखने को मिलेंगे, जो मुकाबलों को और रोमांचक बनाएंगे.

इस आयोजन को कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस और राजस्थान पोलो क्लब के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में जयपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य और भारतीय पोलो टीम के कप्तान सवाई पद्मनाभ सिंह की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया. इस मौके पर पोलो प्रेमियों और खेल जगत से जुड़े कई लोग भी उपस्थित रहे.

करीब 65 किलो वजन वाली यह विशाल ट्रॉफी न केवल आकार में बड़ी है, बल्कि इसकी बनावट भी बेहद खास है. इसे तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगा. इस दौरान 10 कारीगरों ने रोजाना करीब 10-10 घंटे मेहनत कर इसे आकार दिया. ट्रॉफी को व्हाइट मेटल सिल्वर प्लेटेड शीट से बनाया गया है, जिसमें 48 इंच की शीट कटिंग की गई है. इसकी डिजाइन 24 इंच डायमेंशन पर तैयार की गई है.

कोग्निवेरा के एमडी और सीईओ कमलेश शर्मा ने बताया कि वह करीब एक साल से पोलो से जुड़े हैं, लेकिन इस खेल के प्रति उनका लगाव बहुत गहरा हो गया है. उनका कहना है कि वह हर बार पोलो के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और इसी सोच के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी बनवाने का फैसला लिया गया. ट्रॉफी की सुंदरता लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए इसे खास पॉलिश दी गई है, जिससे यह कम से कम 7 साल तक अपनी चमक बनाए रखेगी. इस ट्रॉफी को तैयार करने में करीब 10 लाख रुपये का खर्च आया है.

इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी का रिकॉर्ड चेन्नई के कोलांका कप के नाम था, जिसकी ऊंचाई करीब 6 फीट थी. कोग्निवेरा पोलो कप की ट्रॉफी ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. आयोजकों के अनुसार इस टूर्नामेंट में 8 से 9 टीमें हिस्सा ले सकती हैं और मुकाबले काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है.

बता दें कि कोग्निवेरा पोलो कप 2026 न केवल जयपुर बल्कि देश के पोलो खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी के लिए होने वाली यह जंग खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकती है.

