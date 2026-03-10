राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप, मिडिल ईस्ट तनाव से रसोई में गैस की किल्लत बढ़ी

Commercial Cylinder Supply: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीमित नहीं रहा. इसकी आंच धीरे-धीरे भारत की रसोई तक महसूस होने लगी है. एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई पर बंद होने से बाजार में एक नया खेल शुरू होने की आशंका है. घरेलू गैस से कॉमर्शियल सिलेंडर बनाने का. कीमतों के बड़े अंतर ने अवैध रिफलिंग और कालाबाजारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. जहां तीन घरेलू सिलेंडर से दो कॉमर्शियल सिलेंडर तैयार कर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है. ऐसे में सवाल यह है कि गैस की किल्लत के बीच कहीं ‘रसोई गैस’ मुनाफाखोरी का नया जरिया तो नहीं बन रही.

मध्य-पूर्व में जारी युद्ध की आंच अब धीरे-धीरे देश की रसोई तक पहुंचने लगी है. एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच तेल-गैस कंपनियों ने फिलहाल कॉमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री सीमित कर दी है. इस फैसले के बाद बाजार में एक नई आशंका सिर उठाने लगी है घरेलू सिलेंडरों से अवैध रिफलिंग कर कॉमर्शियल सिलेंडर तैयार कर उन्हें ब्लैक में बेचने का खेल. जानकारों का मानना है कि सप्लाई कम होते ही सबसे पहले कालाबाजारी का नेटवर्क सक्रिय होता है. गैस एजेंसियों के आसपास सक्रिय कुछ दलाल और डिलीवरी नेटवर्क इस मौके को मुनाफे में बदल सकते हैं. होटल-रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें मजबूरी में महंगी या अवैध गैस खरीदनी पड़ सकती है.

दरअसल गणित भी इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाला है. जयपुर में इस समय 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 916.50 रुपए में मिल रहा है. तीन घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब 2750 रुपए पड़ती है. इन्हीं तीन सिलेंडरों से अवैध तरीके से गैस निकालकर लगभग दो कॉमर्शियल सिलेंडर तैयार किए जा सकते हैं. जिनकी बाजार कीमत करीब 3822 रुपए तक पहुंच रही है. कॉमर्शियल गैस की दर करीब 100.57 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि घरेलू गैस करीब 64.50 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती है. यानी दोनों में लगभग 36 रुपए प्रति किलो का अंतर है. यही अंतर कालाबाजारी करने वालों के लिए मोटे मुनाफे का रास्ता बन जाता है. अनुमान है कि घरेलू गैस से तैयार एक कॉमर्शियल सिलेंडर की लागत करीब 1227 रुपए पड़ती है, जबकि बाजार में यह उससे कहीं अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है.

सबसे बड़ी चिंता यह है कि अवैध रिफलिंग रोकने के लिए कोई मजबूत तकनीकी निगरानी व्यवस्था मौजूद नहीं है. कंपनियां बुकिंग के समय उपभोक्ताओं को ओटीपी जरूर भेजती हैं, लेकिन डिलीवरी के समय उस ओटीपी की सख्त जांच अनिवार्य नहीं है. यही ढिलाई कई बार घरेलू सिलेंडरों की अवैध बिक्री या गलत उपयोग का रास्ता खोल देती है. हालांकि सरकार ने स्थिति को देखते हुए कुछ सख्त कदम उठाए हैं. तेल मंत्रालय ने होटल और रेस्टोरेंट संगठनों के अनुरोध पर तेल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) के कार्यकारी निदेशक समेत तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया है. सरकार जमाखोरी पर लगातार नजर रखे हुए है और रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार मे एलपीजी बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. यानी अब उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर की दोबार बुकिंग 25 दिन से पहले नहीं कर सकता. सरकार ने ओएमसी से कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं के बजाए घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही है.

इसी के साथ केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए पूरे देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू कर दिया है. इसके तहत गैस की आपूर्ति को चार श्रेणियों में बांटकर नियंत्रित किया जाएगा, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं और जरूरी क्षेत्रों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े. कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद 4 कैटेगरी में गैस बंटेगी. पहली कैटेगरी में पूरी सप्लाई मिलेगी. इसमें घर की रसोई गैस (PNG) और गाड़ियों में डलने वाली CNG आती है. इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी. दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी. बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है. तीसरी कैटेगरी में नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी. वही चौथी कैटेगरी में शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी.

बहरहाल, लेकिन बाजार की हकीकत यह है कि जहां कमी और कीमतों का अंतर होता है, वहां कालाबाजारी के रास्ते भी निकल आते हैं. ऐसे में असली चुनौती सिर्फ गैस की सप्लाई बढ़ाने की नहीं, बल्कि उस ‘गैस के खेल’ पर लगाम लगाने की भी है जो घरेलू सिलेंडर को कॉमर्शियल बना कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है.

गैस की मौजूदा स्थिति को लेकर मंत्री सुमित गोदारा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध जैसे हालात के कारण गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है. पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में करीब 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी वजह से मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सरकार की पहली प्राथमिकता आम घरेलू उपभोक्ता हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों में भी गैस की कोई कमी न हो. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी.

