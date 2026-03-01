Rajasthan: Holi से पहले महंगाई का बड़ा झटका, कॉमर्शियल गैस ₹27.50 हुई महंगी

Rajasthan News: होली से पहले कॉमर्शियल सिलेंडर ₹27.50 महंगा हो गया है, जिससे राजस्थान में नई कीमत ₹1796.50 हो गई है. साल 2026 में अब तक ₹188 की कुल बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट का खाना महंगा होने के आसार हैं.
Gas Cylinder Price In Rajasthan: होली के त्योहार की तैयारियों के बीच आम जनता और कारोबारियों के लिए बजट बिगाड़ने वाली खबर आई है. पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी दरों की समीक्षा के बाद 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹27.50 की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरें आज से पूरे राजस्थान में प्रभावी हो गई हैं.
राजस्थान में क्या हैं नए दाम?
आज से हुई बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अब ₹1800 के करीब पहुंच गई हैं-
बता दें कि घरेलू रसोई गैस (14.2 किलो) के दाम ₹856.50 पर स्थिर हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2026 में महंगाई की हैट्रिक
साल 2026 की शुरुआत से ही कॉमर्शियल गैस के दामों में आग लगी हुई है. यह लगातार तीसरा महीना है जब कीमतें बढ़ी हैं-
त्योहार पर जेब पर पड़ेगा असर
होली के मौके पर जब मिठाई, नमकीन और बाहर खाने-पीने की मांग चरम पर होती है, तब इस बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार पर दिखेगा- होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई और कैटरिंग कारोबारियों की लागत बढ़ जाएगी.जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा. लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में मिठाई और बाहर के खाने की प्लेट महंगी हो सकती है. उपभोक्ताओं पर बोझ भी बोझ बढ़ सकता है.
राहत की बात
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुकून की खबर यह है कि रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा BPL और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडर की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी.
जयपुर व्यापार महासंघ ने सभी व्यापारियों से अपील
रंगो की होली उत्साह व उल्लास का पर्व है. जयपुर व्यापार महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया कि 3 मार्च को जयपुर के सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर पर्व को उत्साह के साथ मनाएं. जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने बताया कि होली का पर्व भाईचारे और प्रेम सौहार्द का पर्व है.ऐसे में सभी व्यापारी धूलंडी पर्व पर अपने परिवार,रिश्तेदार और दोस्तों के साथ होली का पर्व उत्साह व उल्लास के साथ मनाएं.
इससे प्रतिष्ठानों पर आने वाले कार्मिक भी अपने घर,परिवार के साथ होली का पर्व मना सकेंगे.जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल,कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र बज,कोषाध्यक्ष सचिन गुप्ता समेत पदाधिकारियों ने होली-धूलंडी पर्व की बधाई एवं शुभाकामनाएं दी.लोगों से अपील की है कि होली इस तरह से खेले जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो,क्योंकि प्रदेश में रमजान चल रहे जिससे होली का पर्व सौहार्द के साथ मनाएं.
