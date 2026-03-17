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राजस्थान में 9 साल का इंतजार खत्म, आढ़त बढ़ते ही आढ़तियों की बल्ले-बल्ले! 100 करोड़ का होगा फायदा

Rajasthan News: केन्द्र सरकार ने कच्चे आढ़तियों की आढ़त बढ़ाने की अधिसूचना जारी की. इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आढ़तियों को बड़ा लाभ मिलेगा. गेहूं खरीद पर करोड़ों रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 17, 2026, 11:24 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 11:24 PM IST

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राजस्थान में 9 साल का इंतजार खत्म, आढ़त बढ़ते ही आढ़तियों की बल्ले-बल्ले! 100 करोड़ का होगा फायदा

Jaipur News: केन्द्र सरकार द्वारा आढ़त बढ़ाने पर आढ़तियों को सौ करोड़ अधिक मिलेंगे. कच्चे आढ़तियों की आढ़त को बढ़ाने के लिये अधिसूचना जारी की गई. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के घटक पंजाब आढ़तियां संघ, हरियाणा आढ़तियां संघ और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के मार्फत केन्द्र सरकार से बराबर यह मांग करते आ रहे थे कि आढ़तियों की आढ़त, जो केन्द्र सरकार ने फ्रीज कर दी है, उसे पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के कृषि विपणन अधिनियम के अनुसार देय राशि यानी पंजाब एवं हरियाणा को 2.50 प्रतिशत के हिसाब से और राजस्थान को 2.25 प्रतिशत के हिसाब से दी जानी चाहिये.

बता दें, वर्ष 2018 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल था. इसके हिसाब से पंजाब मण्डी में 2.50 प्रतिशत एवं हरियाणा मण्डी में 2.50 प्रतिशत यानी 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आढ़त भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय थी. 2018 में इसे अग्रिम वर्षों के लिये 46 रुपये प्रति क्विंटल फ्रीज कर दिया और राजस्थान की 2.25 प्रतिशत के हिसाब से 41.40 रुपये देय आढ़त को 2018 से फ्रीज कर दिया. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बराबर मांग करता आ रहा था कि प्रांतों के कृषि विपणन अधिनियम के अनुसार आढ़त की गणना की जानी चाहिये. गेहूं के भाव निरन्तर बढ़ रहे हैं और आढ़तियों की आढ़त को फ्रीज करना सही नहीं है.

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के नेशनल प्रेसीडेन्ट बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकारों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों से हमारी राज्य स्तरीय संस्थायें आढ़त बढ़ाने के लिये मीटिंगें करती रही हैं और केन्द्र सरकार के स्तर पर भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने खाद्य सचिव और उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से करीब 40 बैठकें कीं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी से भी कई बार चर्चाएं कीं और इनके साथ मीटिंग में आढ़त बढ़ाने के लिये कमेटी का गठन किया गया. विषय की गम्भीरता को समझते हुए कच्चे आढ़तियों की आढ़त को बढ़ाने के लिये 16 मार्च 2026 को कमेटी ने निर्णय किया और अधिसूचना विभाग द्वारा जारी की गई.

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राजस्थान की करीब 40 मण्डियां, पंजाब की 300 मण्डियां तथा अन्य पॉइंट और हरियाणा के 296 मण्डियों के व्यापारी, जिनकी संख्या एक लाख से भी अधिक है, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होने पर पंजाब के आढ़तियों को करीब 80 करोड़, हरियाणा के आढ़तियों को करीब 36 करोड़ और राजस्थान के आढ़तियों को करीब 9 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे. आढ़तियों की संख्या तीनों प्रान्तों की करीबन 1.5 लाख है, जो इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे. गेहूं के भाव इस समय 2585 रुपये प्रति क्विंटल हैं. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल 9 साल से प्रतीक्षित आढ़त बढ़ोतरी के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार जताया है.

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