/अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

Rajasthan UCC: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार भी अब समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लाने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट के बाद यूसीसी कानून कैबीनेट मंजूरी के बाद विधानसभा में पारित करवाया जाएगा.

राजस्थान में भी नागरिकों को समान कानून के तहत लाने की तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार ने (UCC) कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है. कमेटी दूसरे राज्यों के कानून का अध्ययन कर राजस्थान समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी. कमेटी एक बैठक हो चुकी है और मंगलवार को कमेटी की दूसरी बैठक प्रस्तावित है.

Add Zee News as a Preferred Source

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राजस्थान ने UCC कानून लाने के कदम बढ़ाए हैं. संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है. एक समान सिविल संहिता का गठन करने की बात लिखी गई है . उसके तहत राज्यों को अधिकार है कि वो अपने अपने राज्यों में यूनिवर्स सिविल कोड लागू करें. इस कड़ी में राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता कानून बनाने की ओर आगे बढ़ी है.

जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. प्रदेश में विभिन्न धर्म एवं जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं. इनमें चाहे तलाक, गोद लेना या देना, संपत्ति का उत्तराधिकार सहित कई अलग अलग कानून हैं. इनके बाद आने वाले दिनों में प्रदेश में नया यूसीसी कानून लागू हो जाएगा. इसमें सबके कानूनी अधिकार समान होंगे. सबको उसकी पालना करनी होगी.

स्त्री-पुरुष के अधिकार होंगे समान

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा इस कानून की कुछ विशेषताएं रहेगी. नए कानून में लैंगिक समानता भी रहेगी, स्त्री पुरुष दोनों के अधिकार समान रहेंगे. बहु विवाह पद्धति समाप्त करना, लिव इन रिलेशनशिप अनिवार्य करवाना, गोद लेना-देना, बेटा-बेटी का अधिकार संपत्ति में समान होना सहित कई अन्य विशेषताएं इस कानून में रखी गई है. अभी कई धार्मिक कानूनों में स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं. राज्य सरकार ने समान नागरिकता सहित कानून के लिए विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया.

यूसीसी के लिए कमेटी में ये हैं शामिल

राज्य सरकार की ओर से यूसीसी कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड सीनियर आईएएस शत्रुघ्न सिंह, हाई कोर्ट में AAG बसंत सिंह छाबा, रिटायर्ड प्रोफेसर रामस्वरूप अग्रवाल, शुची चौहान सदस्य रहेंगे. वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह कमेटी के सदस्य सचिव रहेंगे. इनमें रंजना प्रकाश ने मध्यप्रदेश में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी तथा शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. जानकारी के अनुसार उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है. इनके अलावा असम, मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों में कानून बन चुका है, लेकिन फिलहाल लागू नहीं हुआ है.

जनजातियों को कानून से रखेंगे बाहर

मंत्री जोगाराम ने कहा कि नए यूसीसी कानून से जनजातीय क्षेत्रों को बाहर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कानून में उनके रीति रिवाज को बचाया जाएगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनजातियों के रीति रिवाज हैं, अलग धार्मिक कानून नहीं है, इसलिए इन्हें संरक्षण दिया जाएगा. कानून के लिए सभी वर्गों से सहमति ली जाएगी. सरकार ने 14 अप्रैल 2026 को नए यूसीसी कानून का निर्णय ले लिया था. कमेटी की वेबसाइट गठित की जाएगी.

UCC कानून समय की मांग

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा राजस्थान में UCC लागू करना समय की मांग है. वर्तमान में प्रदेश में में प्रतिपादित कानूनों में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. इससे सामाजिक असंतुलन और सवाल खड़े हो रहे थे . भारत एक देश है तो इसमें एक कानून की पालना होनी चाहिए. बेढम ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में चिंतन मनन नहीं किया. हमारी राष्ट्रवादी सरकार ने सबके लिए एक कानून पर चिंतन किया. UCC लागू होने के बाद राजस्थान को एक नई दिशा और दिशा मिलेगी . सभी लोग एक कानून एक प्रदेश के लिए तहत अपने व्यवस्थाओं और जीवन को सुचारू बनाएंगे.

जल्द आएगा कानून, लेकिन अगले सत्र में नहीं

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी यूसीसी कानून अगले सत्र में आएगा या नहीं इस पर अभी विचार नहीं किया गया है. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा. हालांकि कानून के ड्राफ्ट के लिए कमेटी के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन कोशिश है कि जल्दी से जल्दी है कानून आ जाए. कमेटी ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है. जन भावनाओं को ध्यान में रखते ही कानून लाया जा रहा है.