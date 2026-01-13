Zee Rajasthan
भर्ती कैलेंडर आते ही सियासी तूफान! निर्मल चौधरी ने BJP पर बोला हमला, कांग्रेस ने भी OBC हक़ पर उठाए सवाल

Rajasthan News: प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि भर्ती विज्ञप्ति में OBC के युवाओं के हक़ पर भाजपा सरकार ने प्रहार किया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 13, 2026, 04:29 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 04:29 PM IST

भर्ती कैलेंडर आते ही सियासी तूफान! निर्मल चौधरी ने BJP पर बोला हमला, कांग्रेस ने भी OBC हक़ पर उठाए सवाल

Rajasthan Politics News: प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया. CM भजनलाल शर्मा की ओर से कहा गया कि भाजपा सरकार कथनी नहीं, करनी में विश्वास रखती है. संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

एक तरफ भर्ती कैलेंडर जारी होने पर युवा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर OBC के युवाओं को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं देने का आरोप लगा रही है.

कांग्रेस भर्ती विज्ञप्ति को OBC के युवाओं के हक़ पर प्रहार बता रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए भर्ती विज्ञप्ति को लेकर कहा – यह भर्ती विज्ञप्ति नहीं, OBC के युवाओं के हक़ पर भाजपा सरकार का सुनियोजित प्रहार है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में OBC के हक़ पर डाका डाला जा रहा है. LDC भर्ती परीक्षा में OBC को 21% आरक्षण नहीं देना कोई तकनीकी भूल नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों पर खुला हमला और पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है.

चतुर्थ श्रेणी, वनपाल भर्ती समेत कई भर्ती परीक्षाओं में भी OBC को 15% आरक्षण में समेट देना बताता है कि रोस्टर के नाम पर छल किया जा रहा है. OBC के युवाओं को हाशिये पर धकेला जा रहा है. यह संविधान की भावना, समान अवसर और OBC के लाखों बेरोज़गारों के भविष्य का सवाल है. आखिर भाजपा सरकार OBC का हक़ मारकर किसे फायदा पहुंचा रही है?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC विभाग चेयरमेन हरसहाय यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार OBC के साथ छलावा कर रही है. बीजेपी सरकार OBC विरोधी सरकार है. बीजेपी सरकार OBC युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है.

राजस्थान विवि के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि भाजपा OBC का चोला ओढ़कर घूमती है, उनके सुनहरे भविष्य की बात करती है, लेकिन जब धरातल पर सरकारी नौकरियों की बात आती है,किसानों के बेटों के अधिकार की बात आती है, तो बीजेपी किस तरीके से छल और षड्यंत्र कर आरक्षण में छेड़छाड़ करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. बीजेपी को युवा सबक सिखा देंगे. पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

