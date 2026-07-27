/निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव! 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान, चुनावी रणनीति पर मंथन तेज

Rajasthan Politics News: प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति पर मंथन किया. कांग्रेस इन चुनावों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों की नींव मान रही है. इसी को देखते हुए पार्टी ने प्रदेशभर में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं.

निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया. प्रदेशभर से संभावित जनप्रतिनिधियों और चुनाव के इच्छुक कार्यकर्ताओं को पीसीसी मुख्यालय बुलाकर चुनाव जीतने के मूल मंत्र दिए गए.

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कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा चुनावी प्रशिक्षण

कार्यकर्ताओं को पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसमें मतदाता सूची की स्क्रीनिंग, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क, चुनावी संचार की आधुनिक तकनीकों, अभियान संचालन और मतदाताओं से संवाद की रणनीति पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही बताया गया कि प्रशिक्षण के बाद जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा.

कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मूल मंत्र दे रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सरकार ने कोर्ट और जनता दोनों को गुमराह किया. पार्टी ने इन चुनावों में जीत का दावा भी किया है.

डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मूल मंत्र देते हुए सभी से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया. डोटासरा ने कहा कि यह सरकार की विफलता है कि कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी. डोटासरा ने आरोप लगाया कि परिसीमन में बेईमानी हुई है.

बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने

प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं. दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं. बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस ने सरकार की कमियों की सूची तैयार कर ली है. कांग्रेस शिक्षा, चिकित्सा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है.

युवाओं को 50 फीसदी टिकट देने की तैयारी

निकाय और पंचायत चुनावों में इस बार कांग्रेस युवाओं को साधने के लिए बड़े स्तर पर युवाओं को टिकट देने जा रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "युवा देश का भविष्य हैं, युवा भाड़े का टट्टू नहीं हैं. हमने तय किया है कि निकाय और पंचायत चुनावों में 50% टिकट युवाओं को देंगे." वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आधे टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा टिकट युवाओं को दिए जाएंगे.

संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस

कांग्रेस की ओर से निकाय चुनावों को लेकर संगठनात्मक तैयारियों को भी गति दी गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर जिला, ब्लॉक, नगर और वार्ड कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में स्थानीय मुद्दों, चुनाव अभियान और प्रचार-प्रसार की रणनीति पर मंथन किया जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार 3 अगस्त तक सभी जिला प्रभारी, सहप्रभारी और विधानसभा कॉर्डिनेटर अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकें लेकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे.