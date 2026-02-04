Zee Rajasthan
खेजड़ी पर महायुद्ध! सड़क से सदन तक गूंजा संग्राम, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Rajasthan News: खेजड़ी कटाई के खिलाफ आंदोलन विधानसभा पहुंचा. बिश्नोई समाज के नेतृत्व में बीकानेर में लंबे समय से धरना जारी है. कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर कानून कमजोर करने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए. गहलोत ने संवाद व सख्त कानून की मांग की.

Published: Feb 04, 2026, 02:53 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 02:53 PM IST

खेजड़ी पर महायुद्ध! सड़क से सदन तक गूंजा संग्राम, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Rajasthan Khejri Andolan: खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के खिलाफ चल रहा आंदोलन विधानसभा तक पहुंच गया है. बिश्नोई समाज की अगुवाई में पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ समिति के नेतृत्व में लंबे समय से धरना जारी है. साधु-संतों सहित सैकड़ों लोग अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार पर गंभीरता नहीं दिखाने के आरोप लग रहे हैं.

कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने कहा कि उन्होंने पर्ची के माध्यम से बीकानेर धरने का मुद्दा सदन में उठाया. उन्होंने बताया कि धरने की शुरुआत करीब दो साल पहले हुई थी और पिछले छह महीने से बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने लगातार प्रदर्शन चल रहा है.

गेदर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कड़ा कानून बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह जुमला साबित हुआ. उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ जुर्माने की राशि ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 कर दी, जबकि पेड़ काटने पर 6 महीने की सजा को खत्म कर दिया गया और जुर्माना ₹5000 कर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार उद्योगपतियों के आगे इतनी झुकी हुई क्यों है.

कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खेजड़ी को लेकर लंबे समय से धरना चल रहा है और 500 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ पहाड़ काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ खेजड़ी सहित अन्य वृक्षों की कटाई हो रही है. पूनिया ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों और सोलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए चुप है.

उन्होंने कहा कि बीकानेर में धरने पर बैठे लोगों से सरकार को संवाद करना चाहिए. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी धमका रहे हैं, जिससे सरकार में जनप्रतिनिधियों की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी X पर बयान जारी कर आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि खेजड़ी राजस्थान की पहचान और प्रदेशवासियों की आस्था का प्रतीक है. विकास के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ों की कटाई बेहद दुखद है. उन्होंने सरकार से हठधर्मिता छोड़कर प्रदर्शनकारियों से तुरंत संवाद करने और ‘ट्री प्रोटेक्शन एक्ट’ की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की.

कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि पर्यावरण की कीमत पर ऐसा विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय बना दे.

