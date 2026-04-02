निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का बड़ा वार! अब SIR मुद्दे पर कोर्ट जाने की तैयारी

Rajasthan Politics News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है. एक तरफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब पार्टी SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के मुद्दे पर अदालत जाने की तैयारी में जुट गई है. कांग्रेस ने “संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान” के तहत गांव-गांव तक पहुंचकर चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है.

इस अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को बता रहे हैं कि आखिर निकाय और पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे हैं. पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए समय पर चुनाव होना जरूरी है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रही. ऐसे में अब कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा जन आंदोलन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है.

वहीं SIR को लेकर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं. पार्टी का आरोप है कि एक ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग-अलग समय पर जारी की गई वोटर लिस्ट में बड़ा अंतर सामने आ रहा है. जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट, SIR की अंतिम सूची और पंचायत व वार्ड गठन की सूची - इन तीनों में हजारों मतदाताओं का फर्क बताया जा रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है.

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कांग्रेस का कहना है कि यदि वोटर लिस्ट में इस तरह का अंतर रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे. इसी को आधार बनाते हुए पार्टी पहले राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाने की तैयारी कर रही है. अगर वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी.

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार एक तरफ चुनाव टाल रही है, तो दूसरी तरफ पुरानी और त्रुटिपूर्ण वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस के मुताबिक, इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत श्रेणी में आते हैं, जिससे चुनाव की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करें और सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दें. उनका कहना है कि जनता को सच्चाई पता होनी चाहिए कि चुनाव में देरी के पीछे असली कारण क्या हैं.

कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव के साथ-साथ SIR के मुद्दे को लेकर बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. आने वाले दिनों में यह मामला और गरमा सकता है, क्योंकि पार्टी इसे लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है और हर स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है.

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