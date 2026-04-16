/संसद में ‘महिला आरक्षण’ पर महासंग्राम! देश की नजरें टिकीं, सरकार vs विपक्ष आमने-सामने

Rajasthan Politics News: महिला आरक्षण पर संसद में बहस जारी है. पूरे देश की निगाहें संसद पर की टिकी हैं सरकार बिल के समर्थन में संसद से लेकर देश भर में माहौल बना रही है. तो विपक्ष बिल की खामियां गिनाने में जुटा है.

महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में गर्मा गर्म बहस जारी रही. विपक्ष ने जमकर विरोध किया तो सत्तापक्ष बिल को राष्ट्रहित में करार देता नजर आया पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तमाम विरोधी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया. पीएम ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति का हक करार दिया तो विपक्ष पर इसे अटकाने के आरोप लगाये. पीएम बोले दशकों से महिलाओं के लिए आरक्षण रूका हुआ है. विपक्ष अपने किये पर प्रायश्चित करे. न किसी के साथ भेदभाव होगा और न ही किसी के साथ अन्याय हमारी नीयत साफ है. पीएम ने परिसीमन को लेकर विपक्ष की ओर से उठाये गये सवालों का भी एक-एक कर जवाब दिया. उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा बोले महिलाओं को आरक्षण का सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था. जिसे मोदी सरकार साकार करने जा रही है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विपक्ष के विरोध को बेबुनियाद करार दिया.

लोकसभा की सीटें पांच सौ तियालीस से बढाकर आठ सौ पचास करने सम्बन्धी बिल पर भी चर्चा हो रही है. साथ ही परिसीमन का संशोधन विधेयक भी संसद में रखा गया है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जायेगा, ताकि दो हजार ग्यारह की जनगणना को आधार बनाकर सीटों की संख्या तय की जा सके. विपक्ष का आरोप है कि नये परिसीमन में जब लोकसभा की सदस्य संख्या बढेगी तो इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व की खाई बढेगी. उत्तरी राज्यों की लोकसभा में ज्यादा सीटे होंगी और दक्षिण के राज्यों को कम सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. पीएम मोदी ने इस पर विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने खुलकर कहा कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा. विपक्ष भ्रम न फैलाये भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी के बयानों का स्वागत किया और महिला आरक्षण को देश के लिए बेहद जरूरी करार दिया.

बहरहाल केंद्र सरकार के पास इस बिल को पारित करने के लिए ठोस तर्क हैं. बरसों की लंबी तैयारी है पीएम मोदी जैसा नेता है और नीयत बिल्कुल साफ जाहिर है. बरसों से राजनीतिक आरक्षण की बाट जोह रही आधी आबादी की पूरी निगाह देश की संसद पर टिकी है. वो ध्यान से देख रही है कि कौन उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहा है और कौन उन्हें अब भी लोकसभा और विधानसभाओं से दूर रखने के लिए बहाने ढूंढ रहा है.

महिलाओं के लिए

महिला आरक्षण देश की नारी का हक कई दशकों से रोका हुआ है विपक्ष प्रायश्चित करें मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है.

सच्चा सशक्तिकरण

सरकार का दावा है कि यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है.

लोकतंत्र की मजबूती

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र अधिक समावेशी और मजबूत होगा.

निर्णायक मोड़

यह कदम चार दशकों के लंबे इंतजार को समाप्त करता है और संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है.

राष्ट्र की प्रगति

सरकार का कहना है कि यह 'महिला-नेतृत्व विकास' (Women-led development) की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है.

संवैधानिक संशोधन

यह एक 131वां संवैधानिक संशोधन बिल है, जिसका उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बाधाओं को दूर करना है. किसी राज्य के साथ भाव नहीं होगा नीयत साफ है गारंटी दी विपक्ष के एक-एक हमले का करारा जवाब दिया.

संसद में महिला क्रांति

जाति जनगणना से मुसलमान

महिला आरक्षण बनाम परिसीमन

महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के मुख्य विरोध के बिंदुओं में ओबीसी (OBC) महिलाओं के लिए उप-कोटा न होना, इसे परिसीमन व जनगणना से जोड़ना, और दक्षिणी राज्यों में सीटों के असमान वितरण का डर शामिल है. विपक्षी दल इसे 2029 से पहले लागू करने और केवल महिलाओं को लुभाने वाली 'राजनीति' मानते हैं.

विरोध के मुख्य बिंदु

ओबीसी (OBC) और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोटा नहीं: प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि 33% आरक्षण में ओबीसी व अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा (कोटा के अंदर कोटा) न होने से यह कानून हाशिए की महिलाओं के बजाय केवल उच्च वर्ग व शहरी महिलाओं को ही फायदा पहुंचाएगा.

परिसीमन और जनगणना से जुड़ाव

कानून के अनुसार, आरक्षण परिसीमन (Delimitation) के बाद लागू होगा. विपक्ष का तर्क है कि इससे यह प्रक्रिया 2029 या उसके बाद तक टल जाएगी, जिसे Jagran और BBC के अनुसार जल्दबाजी की तुष्टिकरण की नीति कहा जा रहा है.

दक्षिणी राज्यों के लिए खतरा

सीटों के पुनर्गठन (परिसीमन) से दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि उनकी सीटों की संख्या उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कम हो सकती है, जिससे federal (संघीय) संतुलन बिगड़ सकता है.

कास्ट सेंसस (जाति जनगणना) की मांग

कांग्रेस और कुछ अन्य दल ओबीसी की सही आबादी जानने के लिए पहले कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

क्षेत्रीय दलों की चिंता

कई क्षेत्रीय दलों को लगता है कि इससे लोकसभा सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और पुरुष राजनेताओं का राजनीतिक आधार प्रभावित हो सकता है

मोदी सरकार के महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के समर्थन में मुख्य तर्क समावेशी लोकतंत्र, महिला सशक्तीकरण और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है. सरकार इसे 2029 से पहले लागू करने, विधायी निकायों में 33% सीटें सुरक्षित करने, और राष्ट्र के विकास में महिलाओं की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है.