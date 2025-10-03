भजनलाल सरकार का दावा, राजस्थान में अपराधों में भारी गिरावट! कांग्रेस बोली खोखला

NCRB Report On Crime: राजस्थान में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों को लेकर सियासत गर्म हो गई है. भजनलाल सरकार इसे बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़कर अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस के नेता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं.

29 सितंबर को क्या बोले थे सीएम?

29 सितंबर को पत्रकार कॉलोनी थाने के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था, “राजस्थान में अपराधी या तो आएगा नहीं, आएगा तो फिर जाएगा नहीं.” यह बाइट करीब तीन बजे रिकॉर्ड की गई थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने के संकल्प पर भजनलाल सरकार खरी उतरी है.

गहलोत सरकार से कर रही तुलना

भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में दर्ज मुकदमों की तुलना अपनी सरकार से कर रही है. सरकार का दावा है कि सत्ता संभालने के बाद 2024 व 2025 में राजस्थान में निरंतर अपराधों में कमी आई है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि पुलिस की अपराधों को दर्ज करने की पारदर्शी, निष्पक्ष और फ्री-रजिस्ट्रेशन नीति के चलते अपराध घटे हैं.

आंकड़ों के अनुसार अपराधों में कमी

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो साल में अपराधों में 19.45 प्रतिशत की गिरावट आई है. महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 9.24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में 8449 के मुकाबले 7008 मुकदमे और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में 2453 के स्थान पर 2282 मुकदमे दर्ज हुए. आर्थिक अपराधों में 27675 के मुकाबले 27637 अभियोग पंजीबद्ध हुए. आईपीसी और बीएनएस अपराधों में 234985 के स्थान पर 213352 मुकदमे दर्ज किए गए.

विपक्ष को नहीं है रिपोर्ट पर भरोसा

वहीं, विपक्ष भजनलाल सरकार के दौर में अपराधों में आई इस कमी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा लगातार सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर सरकार को अपराधों की रोकथाम पर जमकर निशाना बना रहे हैं. प्रतापसिंह खाचरियावास और प्रहलाद गुंजल भी एनसीआरबी के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

अपराधों में कमी निवेशक को करेगी आकर्षित

बहरहाल, जहां आबादी बढ़ती है, वहां अपराधों की तादाद में इजाफा होता है. इसके बावजूद भजनलाल सरकार की क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं. प्रदेश में अपराधों में आई कमी निवेशकों को भी आकर्षित कर सकती है. राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने में पीछे नहीं है.

