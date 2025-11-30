क्या राजस्थान में 30 लाख वोट काटने की साजिश? SIR पर कांग्रेस का बड़ा धमाका!

SIR In Rajasthan: वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में 30 लाख वोट काटने की तैयारी चल रही है और यह पूरी प्रक्रिया एक बड़ी साजिश की तरह दिखाई दे रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि एब्सेंट, शिफ्टिंग और डेथ कैटेगरी में बीजेपी मनमानी कर रही है और इसी के जरिए बड़े पैमाने पर वोट हटाने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस ने SIR को लेकर जयपुर से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है. पार्टी का कहना है कि दलित, आदिवासी और घुमंतू समुदायों के वोट काटे जा रहे हैं और इसे किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. कांग्रेस ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि प्रत्येक क्षेत्र में यह निगरानी रखें कि कितने वोट काटे जा रहे हैं. पार्टी ने साफ कहा है कि जिस वोट से नेता चुने जाते हैं और सरकारें बनती हैं, उसके लिए वे पूरी लड़ाई लड़ेंगे.

इस मुद्दे पर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली करने जा रही है. डोटासरा ने दोहराया कि SIR में लगभग 30 लाख वोट हटाने का मन बना लिया गया है और यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है. कांग्रेस का कहना है कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं बल्कि "विशेष षड्यंत्र" है. वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है. अब वोटर लिस्ट को 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है.

इसी बीच जयपुर में सिविल लाइन फाटक पर बन रहा फ्लाईओवर भी लोगों के लिए नई समस्या बन गया है. जाम से राहत के लिए 2021 में शुरू किया गया यह निर्माण पांच साल बाद भी केवल 50 से 60 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है. धीमी गति के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण ने संबंधित फर्म पर 1 करोड़ 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, लेकिन काम की रफ्तार में कोई सुधार नहीं हुआ है. जनवरी 2021 में शुरू हुआ यह फ्लाईओवर 2026 में भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा. अब देखना यह है कि प्राधिकरण इस निर्माण की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाता है या काम इसी तरह रेंगते हुए शहरवासियों को परेशान करता रहेगा.

