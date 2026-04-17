/राजस्थान में सिलेबस पर संग्राम! किताबों पर रोक से छिड़ी कांग्रेस vs BJP की जंग

Congress VS BJP: शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कुछ पुस्तकों के अध्ययन पर रोक लगा दी है. जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कुछ पुस्तकों को विलोपित करते हुए उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. ये पुस्तकें पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में लागू की गई थीं. इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और किताबों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में शिक्षा पर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि नए-नए एक्सपेरिमेंट रोजाना किए जा रहे हैं. कभी नाम बदलने का काम किया जा रहा है तो कभी सिलेबस बदलने का. उन्होंने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में वीरता और शौर्य भरा हुआ है, और आज सरकार उस स्वर्ण इतिहास को बंद करने की बात कर रही है, जिसे कांग्रेस ने शुरू किया था.

जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्कूलों की हालत खराब है. उन्होंने कहा कि स्कूलों की बिल्डिंग गिरीं, बच्चे दबकर मारे गए, लेकिन उन बिल्डिंगों के लिए आज तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया. स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पाई है, स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही है, किताबें भी समय पर नहीं दी जा रही हैं और ना ही बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है. स्कूलों में स्टाफ की भी कमी है. जो काम करने के हैं, वो नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने मजाक बना रखा है और मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए.

वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान का शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल रहा है. पहले सरकारी स्कूलों से दूध बंद हुआ, फिर यूनिफॉर्म बंद हो गई और अब किताबें भी नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में स्कूलों में व्यवस्थाएं की थीं, लेकिन अब सरकार सरकारी स्कूलों को ही बंद करने की दिशा में काम कर रही है.

खाचरियावास ने कहा कि कोर्ट ने भी स्कूलों के मामलों में सरकार को फटकार लगाई, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों की मरम्मत नहीं हो रही है. छतों के नीचे बच्चे दबकर मर गए और कभी बच्चों के नाम की लिस्ट जारी की जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नया इतिहास लिखना चाहती है, जबकि असली इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जब भी सरकार फालतू के काम करती है, तो उसका नुकसान सरकार को ही उठाना पड़ता है. आज तक जो आदेश निकाले गए हैं, वे लागू नहीं हो पाए हैं. जितना नुकसान राजस्थान के इतिहास का किया जा सकता है, उतना किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इतिहास से जितनी छेड़छाड़ होगी, उतना ही नुकसान बीजेपी को होगा. सिलेबस में बदलाव को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है