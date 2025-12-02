दिल्ली रैली से पहले कांग्रेस में घमासान, जयपुर की अधूरी तैयारी बनी पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन!

Jaipur News: SIR और कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने जा रही है. प्रदेश के तमाम नेता इस रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन जयपुर में तैयारी अधूरी लग रही है. राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है और कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस का आक्रोश दिखाई दे रहा है. इस रैली में सबसे ज्यादा लोगों को राजस्थान से दिल्ली भेजने का दावा किया जा रहा है.

प्रदेश कांग्रेस के नेता 50 हजार लोगों को राजस्थान से दिल्ली ले जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जयपुर में तैयारी अधूरी है. जयपुर से सबसे अधिक लोगों को लेकर जाने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए कांग्रेस को शहर में व्यापक व्यवस्था करनी है, जिसमें बसों और अन्य साधनों का प्रबंध शामिल है.

14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इस रैली को लेकर कांग्रेस में जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष को लेकर खींच तान जारी है. 45 जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान अभी बाकी है. रैली में जयपुर से लगभग 8 हजार लोगों को लेकर जाने की तैयारी चल रही है.

जयपुर शहर जिला अध्यक्ष R R तिवाड़ी ने कहा कि उन्हें अपने ही जयचंदों ने हराया था. वहीं, जिला अध्यक्ष को लेकर खींच तान की एक वजह हवामहल विधानसभा सीट भी है. R R तिवाड़ी ने हवामहल सीट से चुनाव लड़ा था और कम अंतर से हारे थे.

इसलिए जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों की नजर हवामहल विधानसभा सीट पर भी बनी हुई है. कई नेता इस सीट से जिला अध्यक्ष के बहाने चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. R R तिवाड़ी का कहना है कि हवा महल सीट से जिला अध्यक्ष बनने के लिए जो नेता सपने देख रहे हैं, वे 50-50 हजार वोट से हारे हैं.

जयपुर में कांग्रेस की तैयारियों को जल्द पूरा करना जरूरी है ताकि 14 दिसंबर को दिल्ली रैली में राज्य का प्रतिनिधित्व प्रभावशाली हो. शहर और विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत कर लोगों को समय पर रैली में शामिल कराया जाना है.

राजस्थान से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कांग्रेस का लक्ष्य है कि जयपुर से अधिकतम संख्या में लोग रैली में शामिल हों और पार्टी की मांगों को मजबूती से पेश किया जा सके.

कुल मिलाकर, SIR प्रक्रिया और कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की 14 दिसंबर की दिल्ली रैली प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा रही है. जयपुर की अधूरी तैयारी पर पार्टी के नेताओं की नजर बनी हुई है और जिला अध्यक्ष को लेकर चल रही खींच तान अभी भी चर्चा का विषय है.

