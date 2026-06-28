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पेपर लीक और बेरोजगारी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, अब सड़कों पर उतरेगी पार्टी

Rajasthan News: पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने देशभर में 'छात्रों की गूंज' अभियान शुरू किया है. राजस्थान में भी इस अभियान के तहत जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jun 28, 2026, 08:25 PM|Updated: Jun 28, 2026, 08:25 PM
पेपर लीक और बेरोजगारी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, अब सड़कों पर उतरेगी पार्टी
Image Credit: file photoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे 'छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं. कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को लेकर युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने की उम्मीद कर रही है.

देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने कोटा के कार्यक्रम में जो सवाल उठाए थे, अब कांग्रेस उन तमाम सवालों को लेकर देश भर में अभियान चला रही है. कांग्रेस की ओर से कोचिंग संस्थानों में, कॉलेजों में युवाओं से संपर्क किया जा रहा है. 'छात्रों की गूंज' अभियान NSUI और यूथ कांग्रेस की ओर से देश भर में चलाया जा रहा है. कांग्रेस के दोनों संगठन युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.

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समर्थन का दिया गया संदेश
राहुल गांधी के संदेश को युवाओं तक लेकर जाने की जिम्मेदारी इन दिनों संगठनों के कंधे पर है. साथ ही राहुल गांधी की ओर से सभी कांग्रेस इकाइयों को पत्र लिखकर देशभर में IYC और NSUI को अभियान के लिए समर्थन का संदेश दिया गया है. कहा गया है कि पेपर लीक, भर्ती में देरी और बढ़ती बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है. देशभर में 'छात्रों की गूंज' अभियान चलाया जाएगा.

देश के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस नेताओं और प्रदेश इकाइयों से सहयोग की अपील की गई है. कांग्रेस ने देश के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत की थी. 9 अगस्त को 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम के साथ अभियान के प्रथम चरण का समापन होगा. राहुल गांधी के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश की सभी कांग्रेस कमिटियों की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं.

कलेक्टर घेराव के साथ किए जाएंगे कई कार्यक्रम
अभियान के तहत अब कांग्रेस 30 जून से देश के 28 शहरों में पत्रक वितरण, नुक्कड़ बैठकें एवं छात्र संपर्क करेगी. कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में तैयारी कर रही है. अभियान के तहत आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर से कलेक्टर घेराव सहित कई कार्यक्रम किए जाएंगे. कांग्रेस उम्मीद कर रही है, युवाओं के मुद्दों को लेकर युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए. देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस इस अभियान में कितना सफल हो पाती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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