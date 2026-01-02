Chomu Demolition News: जयपुर के चौमूं में हुई बुलडोजर कार्रवाई को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक़ ख़ान ने राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करार दिया है. चौमूं में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला और रफीक़ ख़ान ने कहा कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपना सिम्बल बना लिया.

रफीक़ ख़ान ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और आम आदमी पर अन्याय करना उसकी आदत बन गई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट की साफ़ गाइडलाइन है कि किसी जाति, धर्म या समाज को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती. चौमूं के हालात को उन्होंने पूरी तरह राजनीतिक द्वेष से प्रभावित बताया और कहा कि बीजेपी को यहां सफलता नहीं मिली, इसलिए वह ऐसे तरीके अपनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है.

रफीक़ ख़ान ने यह भी कहा कि राजस्थान में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ही अशांति फैलाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी. कांग्रेस इस मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी बात करेगी. उन्होंने साफ़ कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस की हठधर्मिता से उत्पन्न हालात पर सवाल उठते हैं. रफीक़ ख़ान ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कानून तोड़ने वालों के साथ नहीं है, लेकिन न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग करती है और पुलिस की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी.

चौमूं की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक प्रत्याशी और SHO के बीच तनाव जारी है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि SHO, बीजेपी प्रत्याशी रामलाल शर्मा पर भारी पड़ रहे हैं और जनता भी अधिकतर SHO के पक्ष में दिख रही है, जबकि रामलाल शर्मा को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा.

