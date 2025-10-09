कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के बेटे का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन, जयपुर में होगा अंतिम संस्कार

Jaipur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के इकलौते पुत्र हनुमंत मीणा (42) का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया. दो दिन पहले ही सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था.

अचानक हार्ट अटैक आया

हनुमंत मीणा को जनरल वार्ड में रखा गया था और उनकी जांचें पूरी तरह से सामान्य पाई गई थीं. आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी. दोपहर करीब तीन बजे अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया. वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें संभाला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. सूचना मिलते ही हरीश मीणा, जो टोंक में कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए निकले थे, तुरंत जयपुर लौट आए. शाम को हनुमंत मीणा का अंतिम संस्कार आदर्श नगर श्मशान घाट में किया गया.

परिवार में हैं दो बच्चे

हरीश मीणा सुबह अपने पुत्र से अस्पताल में मिले थे. इसके बाद वह सवाई माधोपुर की कांग्रेस बैठक में शामिल होने निकले थे. टोंक जा रहे मार्ग में बेटे की मृत्यु की खबर पाकर उन्होंने सीधे जयपुर लौटने का फैसला किया. हनुमंत मीणा एक सफल व्यवसायी थे और उनके दो बच्चे हैं. जिनमें एक बेटा और एक बेटी हैं. हनुमंत मीणा के निधन की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टोंक विधायक सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की.

टोंक में कांग्रेस की बैठक स्थगित

इसके चलते टोंक में कांग्रेस कार्यालय में तय की गई बैठक भी स्थगित कर दी गई. बैठक में पहले से आए पूर्व मंत्री ममता भूपेश समेत अन्य नेता बिना बैठक किए ही चले गए. हनुमंत मीणा के अचानक निधन ने परिवार और राजनीतिक गलियारों में शोक और स्तब्धता फैला दी है.

