Zee Rajasthan
अरावली बचाने सड़क पर उतरेगी कांग्रेस! प्रदेश के 19 जिलों में बड़े आंदोलन की तैयारी

Rajasthan News: अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. 19 जिलों में जनजागरण अभियान चलेगा. कांग्रेस ने बीजेपी पर अरावली नष्ट करने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 24, 2025, 07:30 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 07:30 PM IST

Congress Protest For Aravalli: अरावली को लेकर कांग्रेस प्रदेश के 19 जिलों में आंदोलन की तैयारी कर रही है. राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान की संपदा को मिटाना चाहती है. कांग्रेस की ओर से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अरावली को बर्बाद करना चाहती है.

बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस
कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रही है. कांग्रेस अरावली को लेकर सभी वर्गों को साथ लेकर आना चाहती है, जिससे बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके. आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां, मंडल, बूथ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाएंगे. कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अरावली को समाप्त करने के षड्यंत्र के विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे. जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी नेताओं के साथ चर्चा कर अरावली को लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी.

क्या बोले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी?
राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राजस्थान और केंद्र की सरकार जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है. ये पहाड़ों को काटकर उद्योगपतियों को देना चाहते हैं. दिल्ली गैस का चैंबर बनी हुई है, क्या राजस्थान के लोग भी यही चाहते हैं कि दिल्ली जैसे हालात राजस्थान में बन जाएं.

भाजपा पर उद्योगपतियों की मदद करने का लगाया आरोप
इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है. बीजेपी बहाने बनाती है कि कांग्रेस के शासनकाल में यह हुआ, वो हुआ. अब कांग्रेस को शासन दे दीजिए, एक पत्थर वहां से नहीं हिलने देंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों का हक छीनना चाहती है. जो भी बुलडोजर अरावली की तरफ बढ़ेगा, कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता उसके सामने खड़ा होगा.

